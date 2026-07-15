VIDEO | “Mi mamá jamás dejó de tender mi cama”: la confesión de Lautaro Martínez tras el gol que llevó a Argentina a la final

Lautaro Martínez definió la semifinal del Mundial 2026 con un remate al minuto 90+2 que selló la remontada 2-1 sobre Inglaterra. Minutos después, ya fuera del campo, las lágrimas sustituyeron al festejo.

Durante una entrevista con la transmisión oficial, el delantero argentino recordó a su familia y los años previos a convertirse en futbolista profesional.

"Es muy fuerte esto... es muy fuerte de verdad", alcanzó a decir antes de detenerse unos segundos para intentar controlar la emoción.

Un recorrido que explica sus lágrimas

El gol ante Inglaterra llegó después de un proceso muy diferente al que vivió en el Mundial de Catar 2022.

Entonces, Lautaro disputó seis partidos, convivió con molestias físicas y terminó el torneo sin marcar. Con el paso de la competición perdió la titularidad, aunque Argentina conquistó el campeonato.

En el Mundial 2026 asumió otro papel dentro del equipo de Lionel Scaloni. Ingresó desde el banquillo en varios partidos y respondió cuando el equipo lo necesitó.

En los cuartos de final marcó frente a Suiza. En la semifinal volvió a entrar como suplente y convirtió el gol que clasificó a Argentina a una nueva final del Mundial.

😢 Estos 30 segundos de Lautaro demuestran por qué el fútbol va mucho más allá del campo.



''Desde que mi viejo me compró unos botines, siempre soñé con hacer este gol''#FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/OY67pAAcmY — Teledeporte (@teledeporte) July 15, 2026

"Mi viejo me compró mis primeros botines"

Durante la entrevista, Lautaro recordó sus primeros años en Bahía Blanca y el esfuerzo de sus padres para apoyar su carrera.

"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines... siempre soñé con hacer este gol... Perdón...", dijo antes de volver a interrumpir sus palabras.

Después llegó el recuerdo que más repercusión tuvo entre los aficionados argentinos.

"Para mi vieja... que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol... vale más que una final."

😳 Les larmes de Lautaro Martinez après le but victorieux et la qualification de l'Argentine contre l'Angleterre !#beINFWC2026 pic.twitter.com/8yjnPnhkL5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 15, 2026

Un momento que fue más allá del resultado

La clasificación a la final quedó definida por los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tras asistencias de Lionel Messi.

Sin embargo, una de las imágenes posteriores al partido fue la entrevista del delantero argentino, que dejó por unos minutos el análisis del encuentro para recordar el camino recorrido desde su salida de Bahía Blanca hasta la posibilidad de disputar una nueva final mundialista.

Las lágrimas llegaron después del gol. Sus palabras explicaron por qué ese momento significó mucho más que una clasificación.