Qué dijo la prensa inglesa tras la eliminación de Inglaterra frente a Argentina

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Qué dijo la prensa inglesa tras la eliminación de Inglaterra frente a Argentina

Inglaterra quedó eliminada de forma dramática ante Argentina tras recibir dos goles en los minutos finales, una derrota que la prensa británica calificó como merecida y devastadora para el sueño mundialista.

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AMDEP8797. ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Anthony Gordon de Inglaterra reacciona este miércoles, al final del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Anthony Gordon de Inglaterra reacciona este miércoles, al final del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta.(Foto Prensa Libre: EFE).

La prensa inglesa coincidió en que la selección de su país quedó “con el corazón roto” tras la derrota ante Argentina, que consideró merecida, en un dramático partido definido en los minutos finales a favor de la Albiceleste.

El hecho de que Inglaterra mantuviera la ventaja durante media hora hizo aún más amarga la caída, cuando ya se imaginaba disputando la final contra España. Sin embargo, analistas como el de la BBC reconocieron que no quedaba más que “rendirse con admiración” ante la reacción argentina.

“Martínez rompe los corazones de Inglaterra en el tiempo de descuento”, tituló la BBC, mientras que The Guardian resumió: “Los corazones de Inglaterra, rotos tras dos goles tardíos de Argentina”.

Por su parte, The Times apuntó al liderazgo de Lionel Messi como factor decisivo: “Inglaterra expulsada por un Messi mágico”, y evocó el recuerdo del histórico duelo de 1986: “Una vez más, su fútbol —no su mano— apareció para bendecir a su equipo”.

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El sensacionalista The Sun destacó: “Otro Messi sensacional”, y dirigió críticas al técnico Thomas Tuchel por “sus cambios conservadores”, mientras que el Daily Mail describió la escena en el campo, con jugadores ingleses llorando tras el pitazo final y David Beckham visiblemente afectado en la tribuna.

Del festejo al silencio

El ambiente en Inglaterra había sido de euforia en los días previos, con banderas, camisetas y una ola de entusiasmo que evocaba el título de 1966. En el Boxpark de Wembley, miles de aficionados siguieron el partido en pantallas gigantes. El gol de Anthony Gordon desató la celebración, con cánticos y cerveza al aire.

Sin embargo, el dominio argentino en el tramo final fue apagando el ambiente. Los goles consecutivos de la Albiceleste transformaron la fiesta en silencio.

Muchos aficionados abandonaron el lugar antes del final, cabizbajos, reflejando el golpe emocional de una derrota que dejó a Inglaterra, una vez más, lejos del sueño mundialista.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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