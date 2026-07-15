VIDEO | Así fueron los goles del triunfo de Argentina sobre Inglaterra para avanzar a la final del Mundial 2026

Cuando todo parecía indicar que Inglaterra tenía asegurado el pase a la final, apareció el espíritu competitivo de Argentina para cambiar la historia de un partido que quedará grabado en la memoria de sus aficionados.

La Albiceleste mostró carácter, jerarquía y determinación en los minutos decisivos para remontar un marcador adverso y vencer 2-1 a Inglaterra en una semifinal cargada de emoción.

Inglaterra tomó la ventaja al minuto 55 gracias a Anthony Gordon, quien culminó una gran acción ofensiva para poner contra las cuerdas al conjunto sudamericano.

Durante gran parte del encuentro, controló el juego y defendió con orden la mínima diferencia, con lo que se acercó cada vez más a la ansiada clasificación.

Sin embargo, Argentina nunca bajó los brazos. Impulsada por el liderazgo de Lionel Messi y el empuje de sus figuras, la campeona del mundo aumentó la intensidad de sus ataques en el tramo final del partido. La recompensa llegó al minuto 85, cuando Enzo Fernández marcó el gol del empate y devolvió la esperanza a millones de aficionados argentinos.

LAUTARO JAVIER MARTÍNEZ.



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Con Inglaterra golpeada anímicamente y Argentina volcada al ataque, el desenlace tuvo tintes dramáticos. En el tiempo de reposición, al minuto 92, Lautaro Martínez se convirtió en el héroe de la noche al definir con precisión la jugada que completó la remontada y selló el 2-1 definitivo. La acción nació de una nueva intervención de Messi, quien volvió a demostrar su influencia en los momentos decisivos del encuentro.

El silbatazo final desató la euforia argentina. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados celebraron una clasificación construida con resiliencia y corazón, en una nueva demostración del ADN competitivo de una selección acostumbrada a las grandes gestas.

Con esta victoria, Argentina avanzó a la final del Mundial, donde enfrentará a España este domingo con el objetivo de conquistar una nueva estrella y ampliar una de las trayectorias más exitosas del futbol mundial.