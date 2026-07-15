¿Se equivocó Tuchel? El planteamiento táctico que dejó a Inglaterra sin la final del Mundial 2026

La Selección de Argentina disputará este domingo la final de la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de revalidar el título conquistado cuatro años atrás, luego de remontar para derrotar 2-1 a Inglaterra en una semifinal marcada por la intensidad, la emoción y el dramatismo hasta el último segundo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que remar contra corriente después de que Inglaterra se adelantara en el marcador al minuto 55. Antony Gordon culminó una brillante acción colectiva y definió con la portería vacía para poner en ventaja a los europeos, que en ese momento parecían tener un pie en la final.

Sin embargo, cuando el reloj avanzaba y las esperanzas argentinas parecían desvanecerse, apareció el espíritu competitivo de la Albiceleste. Al minuto 85, Enzo Fernández sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones a Jordan Pickford. El balón terminó en el fondo de la red para establecer el 1-1 y desatar la celebración de los aficionados argentinos.

Cuando todo apuntaba a la prórroga, Argentina encontró la jugada que definió el partido. En el minuto 90+2, Lionel Messi recibió el balón por la banda derecha y envió un centro preciso al corazón del área, donde Lautaro Martínez apareció entre los defensores para conectar un certero cabezazo que venció nuevamente a Pickford. El gol selló una remontada que coloca a la vigente campeona a un paso de conquistar otro título mundial.

Inglaterra sucumbe con Tuchel: el exceso de cautela le cuesta la final

El planteamiento conservador de Inglaterra terminó por costarle la clasificación. La derrota deja muchas interrogantes, especialmente por la propuesta táctica de Thomas Tuchel durante la segunda mitad. Tras tomar la ventaja en el marcador, el conjunto inglés renunció prácticamente al ataque y optó por replegarse en su propio campo.

Lejos de buscar el segundo gol, Inglaterra retrasó sus líneas hasta conformar un gran bloque defensivo. Spence, Stones, James, Guehi, O'Reilly y Burn se mantuvieron cerca de su área, respaldados por Declan Rice y Elliot Anderson en labores de contención. Por momentos, el equipo llegó a defender con hasta ocho futbolistas dentro de su areá.

Mientras tanto, Harry Kane, Jude Bellingham y Morgan Rogers quedaron aislados en ataque, a la espera de contragolpes que nunca llegaron. Con el paso de los minutos, incluso ellos tuvieron que retroceder para colaborar en defensa ante la creciente presión argentina. Inglaterra se convirtió en un equipo reactivo, sin capacidad para disputar la posesión ni generar respuestas ofensivas.

La apuesta de Tuchel por conservar la ventaja terminó por jugar en su contra. Argentina ganó confianza, monopolizó la posesión del balón y comenzó a instalarse de manera permanente en campo rival. La insistencia de la Albiceleste desgastó física y mentalmente a los ingleses, que cada vez defendían más cerca de la portería de Jordan Pickford.

El desarrollo del encuentro evidenció que intentar proteger una ventaja mínima durante más de media hora frente a una selección del nivel de Argentina representa un riesgo considerable. El conjunto sudamericano nunca perdió la convicción, mantuvo la intensidad y encontró recompensa con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Tuchel apostó por administrar la ventaja en lugar de ampliarla, y esa decisión resultó determinante. Inglaterra pasó de acariciar el boleto a la final a quedar eliminada en cuestión de minutos. Su planteamiento permitió que Argentina creciera anímicamente y terminara imponiendo su jerarquía en los momentos decisivos.

Para Inglaterra queda la amarga sensación de haber dejado escapar una oportunidad histórica de llegar a una nueva Final.. Durante gran parte del encuentro controló el marcador, pero el temor a perder terminó provocando precisamente ese desenlace. Argentina mantuvo su propuesta ofensiva hasta el pitazo final, mientras que Inglaterra eligió resistir. Esa diferencia de enfoques terminó por marcar el destino del partido.

Ahora la Albiceleste buscará el bicampeonato mundial frente a España, respaldada por una actuación que volvió a demostrar su carácter competitivo y su capacidad para revertir escenarios adversos en los partidos más importantes.