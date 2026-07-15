Así celebró España el pase a la final del Mundial 2026: las frases que dejó un vestuario eufórico

La Selección de España escribió una página dorada en su historia al convertirse en la primera finalista de la Copa Mundial de la Fifa 2026, tras derrotar con autoridad a Francia en un partido en el que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente ofreció una destacada actuación colectiva.

Aunque la selección francesa llegaba como una de las favoritas para conquistar el torneo por la calidad de su plantilla y la presencia de figuras de talla mundial en todas sus líneas, sobre el terreno de juego fue España la que impuso condiciones desde el primer minuto. Con un funcionamiento colectivo, intensidad en la presión y una acertada lectura táctica, la Roja desactivó los circuitos ofensivos franceses y dejó sin respuestas a uno de los equipos más fuertes del campeonato.

La victoria confirmó que el futbol sigue premiando el trabajo colectivo por encima de las individualidades. España mostró solidez en todas sus líneas y encontró en el juego de conjunto la fórmula para superar a un rival que llegaba con grandes expectativas.

Con el pitazo final, la celebración se desató tanto en las gradas como en el vestuario español. La clasificación representa la segunda presencia de España en una final de la Copa del Mundo, después de la alcanzada en Sudáfrica 2010, donde conquistó su primer título mundial. Ahora, el conjunto ibérico tendrá la oportunidad de buscar su segunda Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva York/Nueva Jersey.

La alegría fue evidente en el vestuario, donde jugadores y cuerpo técnico celebraron con cánticos el histórico pase a la final.

Uno de los primeros en expresar la emoción del grupo fue Marc Cucurella, quien resumió el sentimiento general apenas ingresó al vestuario. "¡Vaya recital!", expresó el defensor español, muy emocionado por la actuación de su equipo. Además, entre risas y en medio de la celebración, lanzó otro comentario que rápidamente se volvió viral entre sus compañeros:

"¿Qué habéis comido? Sácalo del bolsillo, hermano". Posteriormente tomó la palabra Dani Olmo, quien destacó el recorrido del equipo a lo largo del torneo y mostró confianza en el objetivo que aún tienen por delante.

"Estaba escrito... Empezamos en Atlanta y acabamos en Nueva York. Está cerca... vamos a por ello", afirmó el mediocampista. Las palabras de Olmo hicieron referencia al recorrido de España en la competición, desde su debut mundialista en Atlanta hasta la posibilidad de cerrar el torneo con un título en la final que se disputará en Nueva York/Nueva Jersey.

Por su parte, el guardameta Unai Simón, una de las figuras del campeonato y uno de los porteros menos vencidos del Mundial, reconoció que el grupo todavía asimila la magnitud de lo conseguido.

"Todavía lo estamos digiriendo un poco. Todavía no somos conscientes ninguno en el vestuario de lo que estamos haciendo", manifestó el arquero español.

España está ahora a un paso de volver a la cima del futbol mundial. Tras su actuación frente a Francia, la selección dirigida por Luis de la Fuente reafirmó su candidatura al título y dejó claro que su fortaleza radica en el trabajo colectivo y la convicción de un grupo que sueña con conquistar su segunda Copa del Mundo.