¡Enojo y frustración! Los gestos de Kylian Mbappé en la eliminación de Francia del Mundial

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¡Enojo y frustración! Los gestos de Kylian Mbappé en la eliminación de Francia del Mundial

Mbappé fue una de las figuras del partido de Francia contra España, pero no por su rendimiento sino por los gestos de enojo y frustración que dejó ver durante el encuentro.

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Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - Francia vs España

Kylian Mbappé de Francia hace un gesto durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en Dallas, Texas, EE. UU., el 14 de julio. (Foto Prensa Libre: EFE)

La eliminación de Francia del Mundial 2026 a manos de España fue un duro golpe, ya que "Les Bleus" eran uno de los candidatos más fuertes para ganar el torneo.

Kylian Mbappé, capitán y goleador del equipo, no disimuló su enojo no solo por la eliminación de su selección, sino también por los goles de España: uno de penal, convertido por Mikel Oyarzabal, y el segundo, obra de Pedro Porro.

Pero los gestos del francés no solo se limitaron a los goles del rival, sino también a otros momentos que quedaron registrados en varias imágenes, las cuales muestran la desesperación, el enojo y la resignación del capitán francés.

Desde el inicio, las cámaras se enfocaron en Mbappé mientras cantaba "La Marsellesa" con el resto de su equipo. En ese momento, la expresión del delantero reflejaba solemnidad e ilusión ante la posibilidad de avanzar a la gran final.

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Sin embargo, en el minuto 21 la ilusión de Mbappé se diluyó poco a poco, luego del penal de Oyarzabal, que abrió el marcador. Desde la distancia, el delantero francés le hizo una seña a su portero, Mike Maignan, para advertirle hacia dónde iba a cobrar la pena máxima el jugador español.

Y, aunque Maignan adivinó el lado hacia donde Oyarzabal enviaría el balón, no fue suficiente para evitar el gol de España. Las cámaras volvieron a enfocar a Mbappé, quien asimiló la situación en completo silencio, con una caminata pausada hacia el centro del campo.

Otro de los momentos más recordados de Mbappé durante el partido fueron las constantes ocasiones en las que fue presionado por Pau Cubarsí, cuyas expresiones reflejaban desesperación y un enorme esfuerzo por librarse de la marca.

Pero el momento que más llamó la atención fue cuando España anotó su segundo gol, ya que en ese preciso instante se observó cómo Mbappé levantó uno de sus brazos en señal de queja.

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Finalmente, al concluir el partido y con la victoria de España ya consumada, Mbappé, sin nada más que hacer, se alejó del terreno de juego con la cabeza baja y sin hacer ningún gesto.

Lea también: Pedro Porro: el mejor jugador de España ante Francia y la historia detrás de su gol

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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