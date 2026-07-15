¡Enojo y frustración! Los gestos de Kylian Mbappé en la eliminación de Francia del Mundial

La eliminación de Francia del Mundial 2026 a manos de España fue un duro golpe, ya que "Les Bleus" eran uno de los candidatos más fuertes para ganar el torneo.

Kylian Mbappé, capitán y goleador del equipo, no disimuló su enojo no solo por la eliminación de su selección, sino también por los goles de España: uno de penal, convertido por Mikel Oyarzabal, y el segundo, obra de Pedro Porro.

Pero los gestos del francés no solo se limitaron a los goles del rival, sino también a otros momentos que quedaron registrados en varias imágenes, las cuales muestran la desesperación, el enojo y la resignación del capitán francés.

Desde el inicio, las cámaras se enfocaron en Mbappé mientras cantaba "La Marsellesa" con el resto de su equipo. En ese momento, la expresión del delantero reflejaba solemnidad e ilusión ante la posibilidad de avanzar a la gran final.

Sin embargo, en el minuto 21 la ilusión de Mbappé se diluyó poco a poco, luego del penal de Oyarzabal, que abrió el marcador. Desde la distancia, el delantero francés le hizo una seña a su portero, Mike Maignan, para advertirle hacia dónde iba a cobrar la pena máxima el jugador español.

Y, aunque Maignan adivinó el lado hacia donde Oyarzabal enviaría el balón, no fue suficiente para evitar el gol de España. Las cámaras volvieron a enfocar a Mbappé, quien asimiló la situación en completo silencio, con una caminata pausada hacia el centro del campo.

Mbappé read Oyarzabal’s penalty like a book! 📖⚽ pic.twitter.com/6wxipbWC3w — Raghu (@IndiaTales7) July 15, 2026

Otro de los momentos más recordados de Mbappé durante el partido fueron las constantes ocasiones en las que fue presionado por Pau Cubarsí, cuyas expresiones reflejaban desesperación y un enorme esfuerzo por librarse de la marca.

There's no defender who can pocket Mbappé like Cubarsí. The boy said he wasn't scared of Mbappé, and he really meant it. pic.twitter.com/QgZM6OVgXS — vanemrys (@vanemrys15) July 15, 2026

Pero el momento que más llamó la atención fue cuando España anotó su segundo gol, ya que en ese preciso instante se observó cómo Mbappé levantó uno de sus brazos en señal de queja.

Mbappé snapped after the second goal and wanted to walk off.pic.twitter.com/8b4WghTEPf — Tansu Yegen (@TansuYegen) July 15, 2026

Finalmente, al concluir el partido y con la victoria de España ya consumada, Mbappé, sin nada más que hacer, se alejó del terreno de juego con la cabeza baja y sin hacer ningún gesto.

Et sinon Mbappé au coup de sifflet final... On est sûr que ce soit le capitaine de l'équipe ?? pic.twitter.com/ynN24fA7UM — JS Grond-Tran (@JS_Grond) July 15, 2026

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