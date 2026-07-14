“Si digo algo pareceré un llorón” las palabras de Deschamps tras la eliminación de Francia del Mundial

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“Si digo algo pareceré un llorón” las palabras de Deschamps tras la eliminación de Francia del Mundial

El técnico de Francia mostró su molestia tras ser eliminado por España con un marcador de 2-0 en la semifinal del Mundial 2026.

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Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - Francia vs España

El seleccionador francés, Didier Deschamps, es entrevistado tras la derrota de Francia ante España en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Dallas, EE. UU., el 14 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

En un partido emocionante, la selección de España, de la mano de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, logró una clasificación histórica a la final del Mundial del 2026 al vencer 2-0 a Francia, una de las rivales más fuertes del torneo.

Con este resultado, el equipo de Luis de la Fuente disputará la segunda final mundialista de su historia. La primera fue en el 2010, cuando se consagró campeón al derrotar a Países Bajos.

Sin embargo, la eliminación de Francia tomó por sorpresa a todos, no solo por ser una de las candidatas a conquistar la Copa del Mundo, sino también por el rendimiento que mostró durante el partido contra España.

La falta de ideas, las pocas ocasiones de gol y la ausencia de figuras importantes como Dembelé, Olise, Barcola, Doue y Mbappé solo causaron decepción entre los aficionados franceses.

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Tras el partido, el entrenador de Francia, Didier Deschamps, mostró su molestia por las decisiones arbitrales y por el nivel general de su equipo.

Llamó la atención que el técnico dijo que el árbitro "no estuvo a la altura del partido".

"¿El arbitraje? Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos. Pero les pregunto si el árbitro estuvo a la altura de arbitrar una semifinal. Está el penalti, pero no es solo eso, se suma todo lo demás", dijo Deschamps.

Sin embargo, el entrenador aceptó que, en términos generales, Francia estuvo "muy por debajo" de España.

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"Los jugadores están devastados, pero hay que ser consecuentes, fuimos técnicamente inferiores. La razón principal de la derrota es que simplemente no estuvimos a la altura, con algunos errores técnicos, pases que podrían haber generado ocasiones", dijo el técnico, según recopiló el diario AS.

También le dio mérito al juego de España: "No lo conseguimos, la decepción es grande. Pero no le quito mérito a todo lo bueno que hicimos. Creo que nos recuperamos muy bien… No le quito mérito al equipo español, que controló el partido".

Ahora, España esperará al ganador del encuentro entre Argentina e Inglaterra para conocer a su rival en la final del Mundial, el próximo 19 de julio.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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