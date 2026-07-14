Trump, Tom Cruise, Shakira, BTS y ¿IShowSpeed? Las celebridades que estarán en la final del Mundial 2026

El paso del tiempo nadie lo detiene y, en pocos días, terminará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

De los 104 partidos que prometía el torneo, esta semana culminarán los últimos cuatro: las dos semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final, el 19 de julio.

Con respecto al partido que definirá al campeón, recientemente la FIFA anunció que celebridades y músicos estarán presentes en el estadio MetLife, en East Rutherford, Nueva Jersey.

En su página oficial, la FIFA informó que, con ayuda de la empresa Global Citizen, artistas como Madonna, BTS y Shakira protagonizarán el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial.

"Las actuaciones contarán con la dirección de Chris Martin, de Coldplay, y se retransmitirán en directo a millones de aficionados de todo el mundo", dijo la FIFA.

🚨 La FIFA quiere que la final del Mundial sea más grande que nunca.



Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Robbie Williams e IShowSpeed serán parte de la ceremonia de clausura. 🌍🎤



Y eso ha desatado un debate.



¿De verdad la final de un Mundial… pic.twitter.com/fce9f7tirI — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 14, 2026

La entidad deportiva agregó que, antes del partido, también habrá un espectáculo que durará 90 minutos.

Este espectáculo contará con varios artistas internacionales, tanto del ámbito musical como de otras ramas del entretenimiento, entre ellos Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el influencer IShowSpeed.

⚫️#EnNoticia | Tom Cruise y Robbie Williams participarán en la ceremonia de clausura del Mundial



Figuras internacionales del mundo de la música y el entretenimiento como el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el… pic.twitter.com/23rliTwTGA — Globovisión (@globovision) July 14, 2026

Además, la cantante Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos al partido.

También participarán actores de la talla de Tom Cruise y otros invitados que, afirmó la FIFA, aún no serán revelados hasta la final del torneo.

"Queremos destacar la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones; un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el fútbol, ha batido récords y ha permitido que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande", afirma la FIFA.

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