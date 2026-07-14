Las frases más impactantes del Mundial 2026 antes de la final: polémicas, emoción y humor

Con disgusto, rabia, ironía o incluso humor, el Mundial 2026 ha dejado una colección de frases que reflejan la intensidad emocional del torneo. Futbolistas, entrenadores, exjugadores y hasta figuras políticas han protagonizado declaraciones que han dado la vuelta al mundo y que ya forman parte de la memoria de los aficionados.

A cinco días de la final del torneo, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, estas son algunas de las frases más impactantes de la Copa del Mundo:

Las voces del Mundial

1. “Nos sentimos utilizados y engañados. Esto es un robo a plena luz del día”.

Thomas Müller estalló tras la anulación de un gol a Alemania frente a Paraguay, en un partido que terminó con la eliminación germana en penales.

2. “Nos cobraron un penal que solo existió en los lentes de realidad virtual del árbitro”.

Luka Modric expresó su indignación tras la derrota de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos.

3. “¿El VAR? Es como un fantasma: asusta, pero nadie sabe cuándo aparece”.

Antonio Rüdiger ironizó sobre el uso de la tecnología tras la eliminación alemana.

4. “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”.

Kylian Mbappé respondió con dureza a los comentarios racistas de una senadora paraguaya tras el Francia-Paraguay.

5. “No somos un equipo de Hollywood, somos obreros del fútbol”.

Didier Deschamps defendió el estilo pragmático de Francia ante las críticas.

6. “¿Presión? Presión es levantarse a las cinco de la mañana por el salario mínimo”.

Marcelo Bielsa relativizó las exigencias del fútbol tras la eliminación de Uruguay.

7. “No es normal lo que ha hecho este grupo”.

Lionel Messi destacó el logro de Argentina tras alcanzar nuevamente las semifinales.

8. “Si nos eliminan, me voy a jugar PlayStation”.

Ousmane Dembélé aportó humor antes del duelo ante Marruecos.

9. “Quiero que gane Inglaterra”.

Erling Haaland sorprendió con su confesión tras la eliminación de Noruega.

10. “Hoy tuvimos suerte”.

Thomas Tuchel, crítico incluso en la victoria de Inglaterra.

11. “A veces hay que ganar de forma sucia”.

Jude Bellingham respondió a su técnico tras el triunfo ante Noruega.

12. “Lo tomamos como una rebelión”.

Lionel Scaloni sobre la presión externa hacia Argentina.

13. “Repito frases como si fueran mías”.

Bielsa, fiel a su estilo, también dejó espacio para el humor.

14. “Rompería ese contrato”.

Romário pidió la salida de Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil.

15. “Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó”.

Neymar se despidió entre lágrimas de la selección brasileña.

Un Mundial que también se cuenta con palabras

Más allá de los goles y los resultados, el Mundial 2026 también se ha narrado a través de frases que condensan emociones, polémicas y momentos históricos.

Desde protestas por decisiones arbitrales hasta despedidas cargadas de nostalgia, estas declaraciones reflejan que el fútbol no solo se juega en la cancha, sino también en la palabra. Y con la final aún por disputarse, el torneo todavía puede dejar nuevas frases destinadas a quedar en la historia.