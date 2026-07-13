“Parecía Mbappé o Haaland”: la broma de Lula a Ancelotti tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026

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“Parecía Mbappé o Haaland”: la broma de Lula a Ancelotti tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva recurrió al humor para referirse a la eliminación de Brasil del Mundial 2026 y lanzó una peculiar recomendación a Carlo Ancelotti después de presenciar la demostración de un robot desarrollado por un estudiante en São Paulo.

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FOTODELDÍA AME8419. BRASILIA (BRASIL), 08/07/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reacciona durante la ceremonia de presentación de credenciales de los nuevos embajadores extranjeros no residentes en Brasil este miércoles, en el Palacio del Itamaraty en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en una ceremonia en el Palacio de Itamaraty. Horas después, el mandatario ironizó sobre la eliminación de la Canarinha en el Mundial 2026 y bromeó con el seleccionador Carlo Ancelotti al sugerirle "contratar" un robot. (Foto Prensa Libre: EFE).

Ni siquiera el presidente de Brasil escapó al desencanto que dejó la temprana eliminación de la Canarinha en el Mundial 2026.

Durante una visita al Instituto Mauá de Tecnología, en São Paulo, Lula presenció la demostración de un robot desarrollado por un estudiante y aprovechó la ocasión para bromear con el seleccionador Carlo Ancelotti.

"Le mostré el espectáculo robótico a Ancelotti porque el muchacho creó un robot agresivo. Parecía Mbappé, parecía Haaland. Entonces le mandé un recado: si quiere contratar a alguien para ganar la próxima Copa del Mundo, que contrate a ese robot", dijo el mandatario entre risas.

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La broma llegó pocos días después de la eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final, un resultado que prolongó la espera de la Canarinha por su sexto título mundial.

El mandatario también ironizó sobre el regreso de la delegación desde Estados Unidos. Recordó que, según dijo, solo el lateral Danilo utilizó el vuelo oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), mientras el resto del plantel regresó por separado.

"¿Saben quién es Ancelotti? Es el técnico de la selección brasileña, aquella que fue con un montón de gente y volvió uno solito... Casi que no tenía a nadie para volver en el avión de la selección. Dios mío, qué vergüenza, solo volvió un jugador en el avión", comentó.

La derrota por 2-1 frente a Noruega significó la eliminación de Brasil en los octavos de final, su salida más temprana en una Copa del Mundo desde Italia 1990. La Canarinha tampoco conquista el título mundial desde Corea-Japón 2002 y, si no rompe esa racha en la próxima edición, llegará al Mundial de 2030 con 28 años sin levantar el trofeo más importante del fútbol.

Mientras Carlo Ancelotti comienza a preparar el próximo ciclo mundialista, la broma de Lula reflejó el ambiente que dejó la eliminación: entre la frustración por otro Mundial sin título y el humor con el que Brasil intenta digerir uno de sus tropiezos más inesperados de los últimos años.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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