Mundial 2026: Vinícius rompe el silencio tras la eliminación de Brasil: “Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño”

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Mundial 2026: Vinícius rompe el silencio tras la eliminación de Brasil: “Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño”

El delantero reconoció su decepción por la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, pidió disculpas a los aficionados y prometió seguir luchando para devolver a Brasil a la cima del futbol mundial.

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AMDEP8262. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Vinícius Júnior de Brasil reacciona este domingo, al final de un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzman

Vinícius Júnior de Brasil rompió el silencio y se mostró frustrado por la eliminación de la selección de Brasil en el Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

El delantero brasileño Vinícius Júnior afirmó este viernes sentir una "frustración absurda" ante la eliminación temprana de la selección en el Mundial y se disculpó por la actuación del conjunto.

"Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales, cinco días después de que la Canarinha perdiese 1-2 contra Noruega en octavos de final.

El jugador del Real Madrid afirmó que Brasil contaba con un equipo "suficientemente fuerte" para llegar más lejos, pero que no se consiguió.

"Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida y salir del Mundial en octavos es un sentimiento difícil de explicar", declaró.

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Vinícius dijo que había decidido escribir el mensaje tras unos días de "reflexión", por considerar "injusto" quedarse en silencio después del apoyo recibido por tantos aficionados.

"Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto por ustedes y por mi familia", apuntó en la publicación, junto a una imagen de él estirado en el césped de un estadio.

Vinícius fue el jugador más destacado de la selección durante este Mundial, al firmar cuatro goles y una asistencia, lo que no impidió que el país igualara su segunda peor participación de la historia en el torneo.

Tras la derrota, el jugador se fue directamente de vacaciones, antes de tener que reincorporarse a las filas del Real Madrid para el inicio de la temporada.

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ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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