Mundial 2026 rompe récords: Mbappé acecha a Messi y Enzo Fernández marca el gol 3 mil

La primera Copa del Mundo con 48 selecciones sigue reescribiendo la historia. A falta de las semifinales y la final, el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá ya rompió récords de goleo, asistencia y rendimiento individual que difícilmente pasarán inadvertidos.

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista al marcar en la victoria 2-0 de Francia sobre Marruecos, resultado que clasificó a los galos a las semifinales.

Con ese tanto, el delantero del Real Madrid alcanzó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026. Ambos suman ocho anotaciones.

Mbappé incluso pudo ampliar su cuenta, pero falló un penalti durante el primer tiempo. Ousmane Dembélé completó el triunfo francés y llegó a cinco goles en el campeonato.

El atacante francés también alcanzó los 20 goles en la historia de las Copas del Mundo y quedó a solo uno del récord de Messi, quien lidera la clasificación histórica con 21.

Mientras tanto, Erling Haaland continúa en la pelea por el Botín de Oro con siete anotaciones y todavía puede acercarse a los líderes cuando Noruega dispute su partido de cuartos de final frente a Inglaterra.

Un Mundial de cifras históricas

La ampliación del torneo a 48 selecciones también se refleja en los números. Tras el primer partido de los cuartos de final, el Mundial 2026 acumula 282 goles.

La presente edición se convirtió, además, en la primera en la historia en la que tres futbolistas alcanzan al menos siete anotaciones: Messi y Mbappé lideran con ocho, mientras Haaland suma siete.

Otro momento histórico llegó en los octavos de final, cuando el argentino Enzo Fernández anotó el gol número 3 mil de las Copas del Mundo al marcar el tanto de la remontada 3-2 sobre Egipto.

El gol número 2 mil se registró en Alemania 2006, gracias al sueco Marcus Allbäck, mientras que el tanto número mil fue obra del neerlandés Rob Rensenbrink en Argentina 1978.

El gol de Enzo Fernández es el gol 3000 en la historia de los Mundiales. pic.twitter.com/9aKxs0mShb — Gastón Edul (@gastonedul) July 7, 2026

Récords dentro y fuera de la cancha

El español Unai Simón también amplió su lugar en la historia al acumular 609 minutos sin recibir gol en los Mundiales, con lo que dejó atrás la marca de 517 establecida por el italiano Walter Zenga en Italia 1990.

En el apartado físico, Mbappé registró el sprint más rápido del torneo, con una velocidad de 37.6 kilómetros por hora.

Manos seguras 🧤



Unai Simón🇪🇸 lleva 609 minutos sin encajar un gol en la @fifaworldcup_es : ¡es la racha más larga de la historia del torneo! pic.twitter.com/aoV1iQ8R2k — FIFA (Español) (@fifacom_es) July 8, 2026

El disparo más potente sigue siendo obra del senegalés Pape Gueye, quien alcanzó los 131.9 kilómetros por hora, mientras que el belga Hans Vanaken firmó el gol convertido desde mayor distancia al sorprender al arquero estadounidense Matt Freese con un remate de 32.45 metros.

Fuera del terreno de juego, el Mundial también rompió récords de asistencia. Más de 6.25 millones de aficionados han acudido a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, la mayor cifra acumulada registrada en una Copa del Mundo.

Con las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final aún por disputarse, el Mundial 2026 todavía tiene margen para seguir ampliando varios de los registros que ya quedaron inscritos en la historia del torneo.