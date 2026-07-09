¿Podrá jugar Mbappé la semifinal del Mundial 2026? Esto dijeron el delantero y Didier Deschamps

Kylian Mbappé provocó preocupación al abandonar el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Marruecos. El capitán francés salió de cambio en el minuto 77 tras resentirse del tobillo derecho, luego de recibir varios golpes durante el segundo tiempo.

La sustitución no obedeció a una lesión de gravedad, sino a una medida de precaución adoptada por Didier Deschamps para evitar mayores riesgos en el tramo final del encuentro. Jean-Philippe Mateta ingresó en lugar del delantero.

Francia aseguró su clasificación a las semifinales con una victoria por 2-0 sobre Marruecos en el Estadio Boston. Mbappé abrió el marcador al minuto 60 y Ousmane Dembélé amplió la ventaja seis minutos después.

¿Qué le pasó a Mbappé?

Después de anotar el primer gol del partido, Mbappé recibió una dura entrada del defensor marroquí Issa Diop, quien fue amonestado. Minutos más tarde volvió a resentirse del tobillo derecho durante otra disputa por el balón.

Aunque intentó continuar en el terreno de juego, las molestias llevaron al cuerpo técnico a sustituirlo para resguardar su estado físico de cara al siguiente compromiso.

Durante los últimos minutos del encuentro permaneció en el banquillo con una bolsa de hielo sobre el tobillo afectado.

🇫🇷 Mbappé despreocupa a su selección tras ser cambiado por lesión: “estoy bien, fue un golpe en el tobillo”#FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/hExt09mHCD — Teledeporte (@teledeporte) July 9, 2026

¿Qué dijo Mbappé?

Al finalizar el partido, el delantero francés restó importancia al golpe y explicó que su salida respondió a una decisión preventiva.

"Recibí un golpe en el tobillo, pero todo bien. En ese momento Jean-Philippe estaba más apto que yo para disputar los últimos minutos, por eso salí. No es nada serio".

La explicación de Didier Deschamps

El seleccionador francés también transmitió tranquilidad sobre el estado físico de su capitán.

"Con Kylian no hay problema. Sintió un pequeño dolor en el tobillo por los golpes del partido, lo cual es normal en estas instancias tan físicas, pero estará listo".

🚨 Kylian Mbappé tuvo que ser sustituido en el partido de hoy contra Marruecos por molestias en el tobillo derecho.



🚑 Se le vio con hielo en el banquillo, pero todo apunta a que solo fue un golpe.



✅ No corre peligro su presencia en las semifinales del Mundial. pic.twitter.com/ZiKujIwp9L — Ángel Villanueva (@angelphysio) July 9, 2026

¿Jugará la semifinal?

Todo apunta a que sí.

Las declaraciones de Mbappé y Deschamps indican que el delantero no sufrió una lesión de gravedad y que su salida respondió únicamente a una medida de precaución.

Si no surge algún contratiempo durante los próximos días, el capitán francés estará disponible para disputar la semifinal del Mundial 2026, programada para el martes 14 de julio en Dallas, donde Francia enfrentará al ganador del duelo entre España y Bélgica.