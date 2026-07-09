Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Mbappé ante Marruecos

Kylian Mbappé confirmó una vez más su condición de estrella mundial al igualar a Lionel Messi en el liderato de la tabla de goleadores del Mundial 2026.

El delantero francés llegó a ocho anotaciones en el torneo tras marcar en la victoria de Francia por 2-0 sobre Marruecos, en los octavos de final.

Con ese gol, Mbappé comparte el primer lugar de la tabla de goleadores con el capitán de Argentina, Lionel Messi, quien también suma ocho tantos luego de contribuir a la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final.

La lucha por la Bota de Oro entra así en una fase decisiva, con dos de las principales figuras del futbol mundial igualadas en el primer puesto de la clasificación cuando el torneo entra en su recta final.

Además de liderar la tabla de goleadores del Mundial 2026, Mbappé continúa acercándose a Messi en el registro histórico de anotaciones en las Copas del Mundo. El francés acumula 20 goles mundialistas en apenas tres participaciones y quedó a uno de los 21 que suma el astro argentino, máximo goleador en la historia de los mundiales.

Detrás de ambos aparecen el noruego Erling Haaland, con siete goles; el inglés Harry Kane, con seis; y el francés Ousmane Dembélé, con cinco tantos, quien también marcó contra Marruecos.

La pelea por la Bota de Oro del Mundial se mantiene abierta, con cinco jugadores en la disputa por convertirse en el máximo goleador del certamen y conquistar uno de los principales premios individuales de una Copa del Mundo.