VIDEO | Así fueron los goles de Mbappé y Dembélé que llevaron a Francia a las semifinales del Mundial 2026

La selección de Francia confirmó su condición de favorita para conquistar la Copa Mundial de la Fifa 2026 al vencer 2-0 a Marruecos en los cuartos de final del certamen, en un encuentro disputado en Boston, y se convirtió en la primera selección semifinalista del torneo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps controló el encuentro desde los primeros minutos, dominó la posesión del balón y generó las principales ocasiones de gol. Sin embargo, la defensa marroquí y las intervenciones del guardameta Yassine Bono mantuvieron el empate durante 59 minutos.

Francia desperdició una oportunidad para abrir el marcador al minuto 28, cuando Kylian Mbappé falló un penalti tras la atajada de Bono. Pese al dominio francés, Marruecos sostuvo el empate hasta el descanso gracias a su orden defensivo y a la actuación de su arquero.

En el segundo tiempo, Francia mantuvo la presión y abrió el marcador al minuto 60. Mbappé dejó atrás el penalti fallado y anotó con un disparo al ángulo que dejó sin opciones a Bono.

Seis minutos después llegó el segundo gol. Ousmane Dembélé aprovechó los espacios que dejó la defensa marroquí y marcó con un remate desde fuera del área para establecer el 2-0 al minuto 66. Fue su quinta anotación en la Copa del Mundo.

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Con la ventaja, Francia controló el partido e impidió la reacción de Marruecos. Aunque perdió por dos goles, el conjunto africano evitó una derrota más amplia gracias a las intervenciones de Bono.

Con su gol, Mbappé llegó a ocho anotaciones en el torneo e igualó al argentino Lionel Messi en el primer lugar de la tabla de goleadores. Además, alcanzó 20 goles en Copas del Mundo y quedó a uno de los 21 que registra Messi.

El gol de Kylian Mbappé desde la grada.



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Dembélé, por su parte, llegó a cinco anotaciones en la competición y continúa como una de las principales piezas del ataque francés.

Con este resultado, Francia avanzó a las semifinales del Mundial 2026 por su parte Marruecos quedó eliminado tras una participación histórica que confirmó el crecimiento del fútbol africano en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.