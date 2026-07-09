Pau Cubarsí: “No vi ninguna polémica” en Argentina vs Egipto y sueña con una final ante Messi

La polémica jugada que marcó el duelo entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando reacciones dentro y fuera del entorno futbolístico. Mientras aficionados, analistas y exjugadores continúan debatiendo el gol anulado al conjunto africano, ahora fue el defensa español Pau Cubarsí quien dio su punto de vista y dejó claro que, para él, la decisión arbitral fue correcta.

El zaguero del Barcelona fue consultado sobre la acción durante una entrevista concedida a Radio Marca y, lejos de alimentar la controversia, respaldó el criterio del cuerpo arbitral.

"Creo que es todo legal. Al final vi que la falta era clara por el pisotón y tampoco vi ninguna acción que fuera así muy polémica", afirmó el español.

Sus declaraciones contrastan con las opiniones de varios sectores que consideran que la acción perjudicó a Egipto y favoreció a la vigente campeona del mundo. La jugada, revisada por el VAR, terminó con la anulación del tanto egipcio por una infracción previa, una decisión que continúa siendo motivo de debate en redes sociales y programas deportivos.

Cubarsí no encuentra motivos para la polémica

A diferencia de otros protagonistas que han cuestionado el arbitraje del encuentro, Cubarsí aseguró que, tras revisar la acción, no encontró elementos suficientes para hablar de una decisión injusta.

El joven central, una de las revelaciones del Mundial con la selección española, considera que el contacto sancionado fue evidente y que el equipo arbitral actuó conforme al reglamento, restando importancia a la controversia que ha dominado la conversación durante los últimos días.

Mientras Argentina continúa su camino en el torneo, la discusión sobre esa jugada sigue dividiendo opiniones, aunque voces como la del defensor español respaldan la determinación tomada por los oficiales del encuentro.

España piensa en Bélgica

Más allá de la polémica, Cubarsí aseguró que la selección española mantiene la concentración puesta en los cuartos de final, donde enfrentará a Bélgica con el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

El defensor destacó el crecimiento del equipo desde el empate en el debut frente a Cabo Verde y aseguró que el grupo ha encontrado su mejor versión con el paso de los partidos.

"Ya sabemos que el primer partido siempre es complicado, coger ritmo después de un año sin jugar juntos. Después hemos ido tomando ritmo, nos hemos ido adaptando y ahora estamos muy bien", explicó.

Asimismo, resaltó el trabajo colectivo como una de las principales fortalezas de España durante el campeonato.

"La línea defensiva está muy bien, pero tanto los delanteros como los medios nos ayudan a defender y lo hacen más fácil", comentó.

Sueña con enfrentar a Lionel Messi

Aunque el presente pasa por Bélgica, Cubarsí también habló de una posibilidad que ilusiona a cualquier aficionado al futbol: disputar una final del Mundial frente a Lionel Messi.

El defensor confesó que el capitán argentino ha sido uno de sus grandes referentes desde niño y aseguró que enfrentarlo en el partido por el título sería un momento inolvidable.

"Si podemos tener una final contra Messi sería espectacular, porque significaría que estaríamos en la final y más cerca de ganarla. Y si puede ser contra Messi, que es uno de mis ídolos desde siempre, sería magnífico", expresó.

Además, reconoció la dificultad que representa marcar al astro argentino.

"No, pero tendría que estar atento al cien por cien, porque no sabes por dónde te va a salir", concluyó el central español.

Mientras el debate por la jugada entre Argentina y Egipto continúa abierto, la opinión de Pau Cubarsí aporta una visión distinta: para el internacional español, la decisión arbitral fue acertada y no existe la polémica que muchos han señalado desde que finalizó el encuentro.