“Si canta Justin Bieber, mejor” las declaraciones de Gavi sobre España y su camino hacia la final del Mundial

La selección de España se perfila como una de las favoritas para ganar el Mundial del 2026.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente se mantiene con vida en la competición tras eliminar a Portugal, de Cristiano Ronaldo, y se prepara para enfrentarse a Bélgica en los cuartos de final.

Las expectativas crecen a medida que "La Roja" avanza en el torneo. Por ello, este jueves varios jugadores españoles fueron entrevistados por periodistas durante el entrenamiento.

De acuerdo con el medio AS, quien llamó más la atención fue Gavi, quien no solo habló de su deseo de que España llegue a la final, sino que también opinó sobre la presentación de Justin Bieber en el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial.

El jugador del FC Barcelona comentó primero sobre la unión que existe en la selección de España y afirmó que todos los jugadores están comprometidos a dar lo mejor para llegar a la final.

"Tienes que aportar ese granito de arena entrenando o jugando cuando toque. Y el otro día se vio que entraron los suplentes y cambiaron el partido. Lo mejor que tenemos es que estamos unidos", dijo Gavi, según recogió el medio AS.

Justin Bieber, ¿la nueva inspiración de España? 👀



Gavi respondió que siempre han querido llegar a la Final pero si canta Justin, MEJOR 🎤 pic.twitter.com/Rz8QCxJvun — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 9, 2026

Los periodistas le mencionaron a Gavi que Justin Bieber será el encargado del espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial. El jugador respondió que no solo le gusta el artista, sino que también le agrada la idea de que el canadiense se presente.

"Sí, me gusta Justin Bieber. Si canta en la final, pues mejor. Pero nosotros queremos estar allí cante o no", afirmó.

Gavi también dijo que tiene el sueño de enfrentarse a Argentina si España llega a la final, y como anécdota, contó que tuvo un sueño en donde metía un gol de chilena para ganar la copa del mundo.

Otro jugador de España que habló con los medios fue Borja Iglesias, quien dijo que no quiere entrar en los "favoritismos", ya que eso podría ser contraproducente para España.

"No me gusta hablar de favoritos. Hay que tener las cosas claras y afrontar bien el partido. Portugal era una de las selecciones gordas del Mundial", dijo el delantero español.

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