“Ellos tienen la presión” Qué dijo Erling Haaland previo al partido de Noruega contra Inglaterra en el Mundial

Erling Haaland se ha convertido en una de las estrellas del Mundial 2026 no solo por su rendimiento en el terreno de juego, sino también por su peculiar forma de ser y sus declaraciones ante los medios.

El noruego, de 25 años, ha sido el pilar de su selección en lo que va del torneo. Recientemente contribuyó a la eliminación de la pentacampeona Brasil con dos anotaciones y, además, figura entre los máximos goleadores del certamen, con siete goles.

Ahora, las miradas están puestas en él por su próximo encuentro en los cuartos de final, donde se medirá con Inglaterra, selección que también parte como favorita al contar con jugadores de la talla de Jude Bellingham y Harry Kane.

Recientemente, el noruego ofreció una conferencia de prensa previa al partido, que se disputará el sábado 11 de julio, en la que afirmó que los ingleses son los grandes favoritos para ganar.

Haaland dijo que Inglaterra "definitivamente es la favorita" y que "definitivamente tienen mucha más presión de avanzar a las semifinales del torneo".

“ELLOS DEBERÍAN ESTAR SEGUROS QUE VAN A PASAR, DEFINITIVAMENTE. ES INGLATERRA”.



Erling Haaland. 😅🇳🇴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/rDLaZu3uxp — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 9, 2026

Cuando fue preguntado sobre si Noruega aprovechará esta situación, el noruego se limitó a responder con un contundente "sí".

"Ellos deberían estar seguros de que van a pasar, definitivamente, es Inglaterra", dijo Haaland.

"DEBERÍAN ESTAR CONFIADOS DE QUE VAN A AVANZAR, DEFINITIVAMENTE" 🔊



Haaland sobre Inglaterra antes del partido contra Noruega que se jugará este sábado a las 18 hs. pic.twitter.com/tEZZKRPxaw — Diario Olé (@DiarioOle) July 9, 2026

El noruego también dijo, en tono de broma, que los medios deberían ejercer más presión sobre Inglaterra.

Afirmó que el partido contra Inglaterra es especial para él, no solo porque nació en ese país, sino porque ha desarrollado gran parte de su carrera como delantero del Manchester City.

🤖🇳🇴 ¡HABLÓ EL ANDROIDE! Erling Haaland se pronunció en conferencia de prensa previo al duelo por cuartos de final ante Inglaterra:



“ES UN PARTIDO ESPECIAL PARA MÍ PORQUE NACÍ EN INGLATERRA”



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"Será un partido muy divertido", concluyó el noruego.

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