Mundial 2026: goles, tarjetas, expulsiones, pases y más datos que ha dejado, por ahora, la copa del mundo

El Mundial 2026 ha superado varios registros con respecto a competiciones anteriores, lo que lo convierte en uno de los eventos deportivos con mayor afluencia de aficionados. Además, los propios jugadores han sido protagonistas de marcas y récords.

De acuerdo con el medio deportivo AS, los estadios utilizados en EE. UU., México y Canadá para el Mundial han alcanzado casi su capacidad máxima y, en promedio, se estima que registraron una ocupación del 99.7%.

También se estima que casi 6.25 millones de aficionados han estado presentes en la competición mundialista.

Con respecto a la visualización digital, AS cita datos de la FIFA, que indican que se han registrado casi 20 mil millones de visualizaciones en las plataformas de la entidad deportiva.

¡Estadios abarrotados y un alcance digital récord! 🤯



Las cifras de la #CopaMundialFIFA 2026 reflejan una magnitud sin precedentes tras confirmarse los ocho cuartofinalistas: — FIFA (Español) (@fifacom_es) July 8, 2026

Cuatro campeonas del mundo

AS afirma que en estos octavos de final participan cuatro países que han levantado la Copa del Mundo: Francia, Argentina, Inglaterra y España. En el caso de Marruecos, es la primera selección de África que se clasifica a cuartos de final en dos ediciones consecutivas, tras lograrlo en el 2022.

El caso de Noruega también sorprende, ya que esta es su primera participación en una Copa del Mundo y ha llegado por primera vez a cuartos de final. En el caso de Suiza, es la segunda ocasión en su historia; la primera fue en 1954.

4️⃣ ganadores anteriores de la #CopaMundialFIFA están en los cuartos de final de la presente edición 🏆



Solo 8️⃣ equipos han ganado el torneo en sus 96 años de historia. pic.twitter.com/ut5qNzoU3R — FIFA (Español) (@fifacom_es) July 8, 2026

Goles, tarjetas y expulsiones

El medio deportivo señala que, en lo que va del torneo, se han marcado 280 goles en los 96 partidos disputados.

En los octavos de final se anotaron 23 goles, mientras que Argentina lidera la tabla de clasificación con 14 anotaciones.

Además, el gol de Enzo Fernández que le dio la victoria a Argentina sobre Egipto es la anotación número tres mil en toda la historia de las copas mundiales.

¡3.000 goles! ⚽️



¡Enzo Fernández de Argentina marcó el gol 3.000 en la historia de la #CopaMundialFIFA! 👏 pic.twitter.com/wHkBcpJi5Y — FIFA (Español) (@fifacom_es) July 7, 2026

En cuanto a las tarjetas, en este Mundial se han mostrado 259 tarjetas amarillas y 14 expulsiones.

Lionel Messi lidera la tabla de goleadores con ocho tantos, mientras que Kylian Mbappé y Erling Haaland le siguen con siete. Según AS, es la primera vez en una Copa del Mundo que tres jugadores han marcado siete o más goles en una misma edición.

Distancias alcanzadas

Finalmente, en el apartado de las distancias recorridas en el Mundial, el primer lugar lo ocupa el belga Youri Tielemans, con 61.8 kilómetros recorridos durante el torneo.

También de Bélgica, Timothy Castagne registró la mayor distancia en un solo partido, con 16.29 kilómetros recorridos.

No podía faltar Kylian Mbappé, quien registró el sprint más rápido del torneo, al alcanzar una velocidad de 37.6 kilómetros por hora.

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