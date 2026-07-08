Rafael Márquez es presentado como nuevo técnico de México rumbo al Mundial 2030 con un emotivo video de recibimiento

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Rafael Márquez es presentado como nuevo técnico de México rumbo al Mundial 2030 con un emotivo video de recibimiento

La Federación Mexicana de Futbol oficializó al exjugador del Barcelona como sustituto de Javier Aguirre y le dio la bienvenida con un video especial que repasa su legado como futbolista.

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AME8153. GUADALAJARA (MÉXICO), 14/10/2025.- El técnico auxiliar de México Rafael Márquez reacciona este martes, durante un partido amistoso entre la selección de México y Ecuador, en el Estadio Akron, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Rafael Márquez tomará el lugar que dejó el experimentado técnico Javier Aguirre. (Foto Prensa Libre: EFE).o

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció este miércoles al exdefensa del Barcelona Rafael Márquez como nuevo seleccionador rumbo al Mundial 2030, en el que México tratará de ser protagonista.

En un comunicado, el organismo hizo oficial algo acordado desde el 1 de agosto de 2024, cuando presentó a Javier 'Vasco' Aguirre como entrenador hasta el Mundial 2026, en el que el Tri fue eliminado en los octavos de final.

"La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo del último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la selección nacional de México", explica la nota.

Márquez, uno de los tres mejores futbolistas mexicanos de la historia, jugó cinco mundiales; como defensa fue un líder del equipo nacional, con el que ganó la Confederaciones 1999 y dos veces la Copa Oro.

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Formado en el Atlas mexicano, con el Mónaco conquistó la Ligue 1 de Francia en la temporada 1999-2000, después de lo cual formó parte del Barcelona de LaLiga, con el que obtuvo dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro Ligas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Además, el zaguero vistió las camisetas del New York Red Bulls de la MLS y el Hellas Verona de la Serie A de Italia, antes de regresar a México con el León y con los Rojinegros que lo formaron, con los cuales se retiró.

Como entrenador, comenzó en las categorías de formación del Real Alcalá y estuvo en el Barsa Atlètic, antes de integrarse como auxiliar técnico de Javier Aguirre en el proceso rumbo al Mundial.

"Es un entrenador bien preparado y tiene un gran número de jóvenes talentosos a su disposición; ojalá supere lo que hice yo", dijo el pasado domingo 'el Vasco' Aguirre, al dar por hecho que Márquez sería su sustituto, como se había acordado.

La Federación reconoció a Aguirre por su compromiso, liderazgo y profesionalismo y por el "legado de trabajo, identidad y competitividad que fortalece las bases para la siguiente etapa del representativo nacional".

En su tercera etapa como seleccionador, Aguirre dirigió 37 partidos, con 22 victorias, nueve empates y seis derrotas; 59 goles a favor y 28 en contra.

Bajo su dirección, México conquistó el año pasado la Nations League de la Concacaf y la Copa Oro.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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