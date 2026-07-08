¿Llegó solo? Quién fue el único jugador de Brasil que regresó a Río de Janeiro en el avión de la selección

Brasil es considerada por muchos analistas y aficionados la selección más decepcionante de este Mundial 2026, luego de su eliminación en octavos de final frente a Noruega, con dos goles de Erling Haaland.

La Verdeamarela consolidó así un nuevo fracaso en su reciente historia mundialista, donde muchos aficionados brasileños y de todo el mundo pusieron en duda el rendimiento del equipo y de algunos jugadores.

Más de 200 millones de brasileños depositaron sus sueños e ilusiones en su selección y, a pesar de los constantes mensajes de apoyo publicados por los jugadores en redes sociales, el sentimiento de decepción y frustración persiste.

Luego de su eliminación del Mundial, los jugadores de Brasil tuvieron la oportunidad de disfrutar de una semana de vacaciones. Muchos decidieron quedarse en Estados Unidos.

Sin embargo, el medio AS reveló un hecho que no dejó indiferente a nadie: solo un jugador de Brasil viajó en el avión de la selección con destino a Río de Janeiro.

¡REGRESÓ SOLITO A BRASIL! 😳🇧🇷✈️



La Confederación Brasileña de Futbol reservó un vuelo para sus jugadores después de la eliminación de la Copa del Mundo, pero el único que volvió fue Danilo.



Los otros 25 futbolistas de la 'Canarinha' volaron directamente desde Estados Unidos a… pic.twitter.com/xkVLrmU3nJ — Andre Marín (@andremarinpuig) July 8, 2026

Ese jugador fue el defensor Danilo. En redes sociales se publicaron imágenes del momento en que el brasileño llegó al aeropuerto con sus maletas.

Varios medios deportivos añadieron que Danilo se negó a hablar con la prensa al aterrizar en Río de Janeiro.

Avião da seleção brasileira volta ao Rio de Janeiro com apenas dois atletas. Danilo e Leo Nanetti, ambos do Flamengo.



Além dos dois, o avião teve alguns membros da diretoria, da comissão técnica e funcionários como massagistas, roupeiro e médicos que fazem parte da delegação. A… pic.twitter.com/fWuAu20Iyu — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 7, 2026

AS menciona que todos los futbolistas que juegan en clubes europeos ya se encuentran de vacaciones. Los jugadores que disputan la primera división de la liga brasileña también contarán con un período de descanso.

"Ha llamado mucho la atención que tan solo un jugador acompañe al resto de la delegación, conformada por diferentes personas que han trabajado en la concentración, desde integrantes del cuerpo técnico hasta personal de apoyo dedicado a diversas funciones", señaló el medio AS.

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