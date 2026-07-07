Fútbol Internacional

Mundial 2026: los gigantes que se quedaron atrás en las Copas del Mundo

Mientras Francia, Inglaterra, Argentina y otras selecciones consolidan su presencia entre la élite del fútbol mundial, potencias históricas como Alemania, Brasil e Italia atraviesan uno de los periodos de menor protagonismo.



Neymar (c) de Brasil lloró al final del partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos) cuyo resultado los dejó fuera de competencia. Foto Prensa Libre: EFE.

Durante buena parte del siglo XX, el mapa del fútbol parecía inamovible.

Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay y Países Bajos protagonizaban de manera habitual las fases decisivas de la Copa del Mundo. Sus títulos, finales y generaciones históricas marcaron distintas épocas del torneo.

Sin embargo, el ciclo iniciado en Rusia 2018 ha transformado ese panorama y ha dejado al descubierto un cambio en el equilibrio del fútbol internacional.

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Alemania, una crisis impensable

La campeona del mundo en Brasil 2014 atraviesa el periodo más complicado de su historia reciente.

Desde entonces fue eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022, mientras que en Norteamérica 2026 tampoco consiguió alcanzar los cuartos de final.

Para una selección con cuatro títulos mundiales y ocho finales disputadas, el contraste resulta histórico.

Brasil sigue buscando el sexto título

La eliminación frente a Noruega volvió a abrir el debate sobre el presente de la Canarinha.

Desde el histórico 7-1 sufrido ante Alemania en las semifinales de Brasil 2014, la selección más laureada de la historia no ha conseguido regresar a esa instancia.

Bélgica en 2018, Croacia en 2022 y ahora Noruega en 2026 frenaron consecutivamente las aspiraciones del pentacampeón.

A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho.



Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes.



Obrigado, torcida brasileira. pic.twitter.com/2sBMameewE — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

Italia continúa ausente

El caso italiano resulta todavía más llamativo.

La tetracampeona mundial volvió a quedarse fuera de la Copa del Mundo, prolongando una ausencia que comenzó después de Brasil 2014.

Nunca antes la Azzurra había permanecido tanto tiempo alejada del torneo más importante del fútbol.

Países Bajos perdió continuidad

La Oranje fue finalista en Sudáfrica 2010 y semifinalista en Brasil 2014.

Sin embargo, desde entonces no ha conseguido consolidar una presencia constante entre las mejores selecciones del planeta, alternando actuaciones competitivas con eliminaciones prematuras.

Uruguay cerró una generación

La Celeste también atraviesa un proceso de transición.

La generación encabezada por Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Fernando Muslera llevó a Uruguay hasta las semifinales de Sudáfrica 2010 y mantuvo al equipo entre los protagonistas durante más de una década.

En Norteamérica 2026, la eliminación antes de las rondas decisivas simbolizó el cierre definitivo de ese ciclo.

El nuevo orden del fútbol mundial

La Copa del Mundo 2026 confirma que el prestigio histórico ya no garantiza protagonismo.

Mientras varias potencias tradicionales buscan reconstruirse, otras selecciones han logrado sostener proyectos deportivos que les permiten competir de manera constante en las fases decisivas.

Francia, Inglaterra y Argentina han convertido los cuartos de final en una presencia habitual; Marruecos se consolidó como la gran referencia del fútbol africano y España regresó a la élite con una nueva generación.

Más que un relevo de nombres, el Mundial parece confirmar un cambio de ciclo: las camisetas con más historia siguen imponiendo respeto, pero el protagonismo ya no se hereda. En el fútbol moderno, la continuidad depende cada vez menos del pasado y mucho más de la capacidad para renovar proyectos, generaciones e identidades de juego.