“¡Ya hablé por 15 minutos!” El enojo de Erling Haaland con un periodista tras la victoria de Noruega ante Brasil

Erling Haaland solo necesitó dos ocasiones para anotar los dos goles que clasificaron a Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026, al eliminar a una Brasil que buscó de todas las formas contrarrestar al delantero de 25 años.

Con este resultado, Haaland no solo volvió a ser determinante para su equipo en el torneo mundialista, sino que suma siete anotaciones, con lo que iguala a otras figuras como Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Tras el partido, el noruego se convirtió en el centro de atención, ya que varios periodistas buscaban al jugador para que respondiera preguntas e hiciera declaraciones después del duelo contra Brasil.

Pero hubo un momento que se volvió viral en las redes sociales, cuando se observó que el delantero se mostró molesto con un periodista.

Todo quedó grabado en video. En las imágenes se observa cómo Haaland se aleja de la zona mixta, donde los jugadores responden las preguntas de la prensa.

En las afueras de esa zona había aficionados y un periodista que, con micrófono en mano, empezó a hacerle preguntas a Haaland.

"¡Erling! ¡Erling! ¿Cómo te sientes?", preguntó el periodista.

El jugador de Noruega, visiblemente molesto, respondió que ya había hablado durante 15 minutos en la zona mixta, en una recriminación porque el reportero no aprovechó ese momento para entrevistarlo.

"¡Acabo de hablar 15 minutos ahí dentro!", dijo Haaland molesto, antes de alejarse del lugar.

El tenso momento fue ampliamente comentado en las redes sociales. Algunos expresaron rechazo por la reacción de Haaland, mientras que otros le dieron la razón al considerar que el periodista debía aprovechar la zona mixta para hacer sus preguntas.

😡 "ACABO DE HABLAR 15 MINUTOS AHÍ" 🇳🇴



El delantero noruego Erling Haaland protagonizó un tenso momento con un periodista de TyC Sports tras la victoria de Noruega sobre Brasil.



Video: @TyCSports pic.twitter.com/FIa3JP2O7s — BorderPeriodismo (@Border_BP) July 6, 2026

Ahora, Noruega se enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial.

Lea también: ¿Camina y hace goles? por qué Erling Haaland causa miedo por su forma de jugar en este Mundial 2026



