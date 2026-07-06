¿Camina y hace goles? por qué Erling Haaland causa miedo por su forma de jugar en este Mundial 2026

Erling Haaland se ha convertido no solo en un jugador viral en el Mundial 2026, sino también en un futbolista digno de análisis por el peligro que representa para los equipos rivales.

Esto quedó evidenciado en la victoria de Noruega frente a Brasil por 2-1, ya que Haaland, en el tramo final del segundo tiempo, solo necesitó dos ocasiones para anotar los goles con los que su equipo avanzó a los cuartos de final.

Pero lo que más sorprendió de las anotaciones de Haaland no fue solo su técnica para cabecear la pelota en el primer gol y generar su propio espacio para sacar un trallazo en el segundo, sino la manera en que afrontó ambas jugadas.

Varios videos en redes sociales muestran el temple de Haaland antes de rematar en los dos goles. Incluso se le ve caminando y, de forma inesperada, acelera a toda velocidad para aprovechar las ocasiones.

Días antes del partido ya existía expectativa sobre cómo Brasil iba a enfrentar a Noruega y, en particular, cómo intentaría neutralizar el poderío ofensivo de Haaland.

El primer gol de Haaland contra Brasil vino después de estar deambulando por el campo y casi no correr 😭 pic.twitter.com/AyuO5FYDrx — Lexa (@Alexaxfcb) July 6, 2026

En el encuentro se observaron los esfuerzos de los defensas brasileños Marquinhos y Gabriel Magalhães por evitar que Haaland recibiera la pelota. Cerraron los espacios y permanecieron cerca del noruego durante todo el partido para impedir que sus compañeros le enviaran el esférico.

Sin embargo, lo que sorprende es cómo Haaland no necesitó grandes movimientos ni regates innovadores para desmarcarse y quedar libre frente a la portería: solo esperó el momento adecuado, cambió el ritmo y, gracias a su velocidad y fuerza, resultó imposible para Brasil frenar al "Androide".

Haaland es medio Messi, parece dormido, camina, parece que está ausente en el partido y se pronto se activa en segundos, lee la jugada y aparece en el mejor momento. pic.twitter.com/uW9C11UDxM — Nelson Ferrer (@NelsonFerrerTV) July 6, 2026

Muchos se sorprendieron con su segundo gol, ya que al recibir la pelota, el jugador actuó calmado ante dos defensas de Brasil, y sólo hizo un leve movimiento para crear su espacio y lanzar un tiro que terminó dentro del arco.

هالاند حرفيا لا يرحم ، من اصعب الاهداف التي رأيتها مؤخرا شي خارق مع الأسف. pic.twitter.com/vgUSdnJh11 — HUSSIEN BARCA 🇵🇸 (@HUSSIENFCB2) July 6, 2026

Por ello, Haaland es un jugador que los equipos que enfrenten a Noruega deberán tener muy en cuenta. En este caso, Inglaterra, que después de vencer 3-2 a México se medirá con el conjunto nórdico el próximo 11 de julio, tendrá entre sus prioridades encontrar la forma de neutralizar al delantero de 25 años.

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