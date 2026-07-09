El Mundial 2026 marca un cambio de era: Messi resiste mientras una nueva generación toma el relevo

Las Copas del Mundo no solo consagran campeones. También suelen marcar el cierre de grandes generaciones y el nacimiento de otras.

El Mundial 2026 ya deja esa imagen. Varios futbolistas que dominaron el fútbol internacional durante las últimas dos décadas disputaron aquí su último partido mundialista. Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modrić, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Fernando Muslera y Enner Valencia ya se despidieron del mayor escenario del fútbol.

Solo uno continúa en competencia: Lionel Messi. Y el camino que le queda en el futuro inmediato se llama Suiza, a la que enfrenta el 11 de julio a las 19 horas en el Estadio Kansas City.

El último gran referente de una generación

A sus 39 años, el capitán argentino mantiene viva la ilusión de defender el título conquistado en Catar 2022 y continúa ampliando una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

Su permanencia adquiere un significado que va más allá de los resultados. Mientras varios de los grandes referentes de su generación abandonaron definitivamente la Copa del Mundo, Messi sigue siendo el único futbolista de ese grupo que permanece en carrera, prolongando una etapa que marcó al fútbol mundial durante casi veinte años.

6 - 🇦🇷 Lionel Messi is the first player in FIFA World Cup history to score in six consecutive knockout stage matches.



Cometh. pic.twitter.com/rjVZetLXJN — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Messi, el puente entre dos generaciones

Pocos futbolistas han logrado mantenerse en la élite durante una transformación tan profunda.

Messi compartió el protagonismo con Cristiano Ronaldo, Neymar, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Luka Modrić y Manuel Neuer. Hoy también comparte escenario con jugadores que crecieron viéndolo competir.

Kylian Mbappé, 27 años; Erling Haaland, 25; Jude Bellingham, 23; Jamal Musiala, 23; Florian Wirtz, 23; y Lamine Yamal, 18, representan una nueva generación que ya dejó de esperar su oportunidad y empezó a asumir el protagonismo del fútbol internacional.

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🐐 Lamine Yamal habla sobre Leo Messi: "Su Mundial es increíble. Me alegro mucho por él"



👀 "Él, Neymar, Cristiano... han marcado la infancia de los que estamos jugando ahora. Todo lo que sea bueno para ellos es bueno para mí, menos si llego a la… pic.twitter.com/X06lEC3gdm — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 8, 2026

Mbappé lidera el relevo

Entre todos ellos, Mbappé se ha consolidado como la principal figura de esa nueva generación.

Campeón del mundo en Rusia 2018, finalista en Catar 2022 y nuevamente protagonista en Norteamérica 2026, el delantero francés ya construyó un recorrido mundialista reservado para muy pocos futbolistas antes de cumplir los 30 años.

Su influencia ya no responde únicamente a su capacidad goleadora. También refleja el liderazgo deportivo de una selección francesa que vuelve a instalarse entre las principales candidatas al título.

La próxima camada ya aparece

La FIFA ya había señalado antes del torneo a varios adolescentes llamados a disputar su primer Mundial y a seguir el camino de figuras que dejaron huella desde jóvenes, desde Pelé hasta Messi y Mbappé.

Entre ellos incluyó a Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Franco Mastantuono, Gilberto Mora, Estêvão, Kendry Páez e Ibrahim Mbaye, entre otros talentos que simbolizan el futuro inmediato del fútbol mundial.

Ese dato proyecta el verdadero alcance del cambio. El Mundial 2026 no solo despide a una generación, también presenta a los futbolistas que podrían dominar las próximas ediciones.

La imagen de arriba es del año 2019. Erling Haaland y Martin Odegaard eran promesas y estaban por disputar su primer partido juntos en la Selección absoluta de Noruega. Desde entonces, pese a que todavía eran muy jóvenes, todos en el país vikingo los veían como los futuros jefes… pic.twitter.com/TU6hI9JHp4 — Invictos (@InvictosSomos) July 8, 2026

También cambia el mapa del fútbol

El relevo no se limita a los nombres propios.

Marruecos volvió a instalarse entre los ocho mejores del torneo tras la histórica campaña de Catar 2022. Noruega regresó al protagonismo internacional impulsada por Haaland. España e Inglaterra compiten con planteles mucho más jóvenes que los de Rusia 2018, mientras Argentina ya prepara el futuro con Julián Álvarez, Enzo Fernández y Mastantuono.

El cambio de ciclo también se manifiesta en la manera en que distintas selecciones han renovado sus proyectos deportivos sin perder competitividad.

JULIÁN ÁLVAREZ: "NO SOY DE EMOCIONARME, PERO LO SENTÍ MUCHO"



El delantero destacó la remontada ante Egipto y elogió a Messi por su actuación en la clasificación a cuartos de final.



Testimonio de Julián Álvarez



"Alegría, mucha emoción. No soy de emocionarme, pero los últimos… pic.twitter.com/4lFejf8rxa — Clarín (@clarincom) July 7, 2026

El Mundial 2030 tendrá otro rostro

La próxima Copa del Mundo presentará, probablemente, un escenario muy distinto. Salvo un giro extraordinario, ya no estarán los grandes referentes que dominaron el fútbol internacional desde comienzos del siglo XXI: Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modrić, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Fernando Muslera, Enner Valencia y, muy probablemente, también Lionel Messi.

El Mundial 2026 quedará así como el último torneo en el que coincidieron los íconos de una generación con los futbolistas llamados a liderar la siguiente.

Las Copas del Mundo suelen recordarse por sus campeones, pero también por los momentos en que una generación entrega el testigo a la siguiente. Norteamérica 2026 parece estar escribiendo precisamente esa historia.

Mientras Mbappé, Haaland, Bellingham, Yamal y otros jóvenes comienzan a definir el nuevo orden del fútbol internacional, Messi sigue prolongando una era que parecía haber llegado a su final.

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Gilberto Mora sumó un nuevo logro fuera de las canchas al graduarse de la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank.



Durante la ceremonia recibió su diploma y, al ser nombrado, fue recibido con una ovación por parte de los… pic.twitter.com/8G7tX86ASs — Comunicalia | Noticias | Podcast (@comunicaliamx) July 8, 2026

Las edades del relevo generacional

La FIFA identificó antes del Mundial 2026 a varios adolescentes con potencial para marcar el futuro del fútbol. Si mantienen su progresión, muchos de ellos llegarán en plenitud a las Copas del Mundo de 2030 y 2034.

Lamine Yamal (España): 19 años

Pau Cubarsí (España): 19 años

Franco Mastantuono (Argentina): 18 años

Estêvão (Brasil): 19 años

Kendry Páez (Ecuador): 19 años

Gilberto Mora (México): 17 años

Ibrahim Mbaye (Francia): 18 años

Un dato que resume el cambio de era: cuando comenzó el Mundial de Alemania 2006, Lionel Messi tenía 19 años y Cristiano Ronaldo 21. Dos décadas después, futbolistas como Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Pau Cubarsí o Estêvão tienen edades similares y aparecen como los principales candidatos a protagonizar las próximas Copas del Mundo. Esa coincidencia generacional convierte al Mundial 2026 en el punto donde una época comienza a despedirse mientras otra empieza a escribirse.