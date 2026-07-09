Fútbol Internacional
El Mundial 2026 marca un cambio de era: Messi resiste mientras una nueva generación toma el relevo
El Mundial 2026 marca el fin de una era con el adiós de Ronaldo, Neymar, Modrić y referentes históricos. Mientras Lionel Messi resiste como el último bastión de su generación, el torneo consolida el relevo definitivo liderado por Mbappé, Haaland y Yamal.
Lionel Messi celebra junto con Julián Álvarez en el Mundial 2026, resistiendo como el último bastión de su época, mientras figuras de la talla de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Gilberto Mora y el recambio generacional marcan el inicio de una nueva era en el fútbol internacional (Fotos Prensa Libre: EFE y Straffon Images).
Las Copas del Mundo no solo consagran campeones. También suelen marcar el cierre de grandes generaciones y el nacimiento de otras.
El Mundial 2026 ya deja esa imagen. Varios futbolistas que dominaron el fútbol internacional durante las últimas dos décadas disputaron aquí su último partido mundialista. Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modrić, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Fernando Muslera y Enner Valencia ya se despidieron del mayor escenario del fútbol.
Solo uno continúa en competencia: Lionel Messi. Y el camino que le queda en el futuro inmediato se llama Suiza, a la que enfrenta el 11 de julio a las 19 horas en el Estadio Kansas City.
El último gran referente de una generación
A sus 39 años, el capitán argentino mantiene viva la ilusión de defender el título conquistado en Catar 2022 y continúa ampliando una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.
Su permanencia adquiere un significado que va más allá de los resultados. Mientras varios de los grandes referentes de su generación abandonaron definitivamente la Copa del Mundo, Messi sigue siendo el único futbolista de ese grupo que permanece en carrera, prolongando una etapa que marcó al fútbol mundial durante casi veinte años.
Messi, el puente entre dos generaciones
Pocos futbolistas han logrado mantenerse en la élite durante una transformación tan profunda.
Messi compartió el protagonismo con Cristiano Ronaldo, Neymar, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Luka Modrić y Manuel Neuer. Hoy también comparte escenario con jugadores que crecieron viéndolo competir.
Kylian Mbappé, 27 años; Erling Haaland, 25; Jude Bellingham, 23; Jamal Musiala, 23; Florian Wirtz, 23; y Lamine Yamal, 18, representan una nueva generación que ya dejó de esperar su oportunidad y empezó a asumir el protagonismo del fútbol internacional.
Mbappé lidera el relevo
Entre todos ellos, Mbappé se ha consolidado como la principal figura de esa nueva generación.
Campeón del mundo en Rusia 2018, finalista en Catar 2022 y nuevamente protagonista en Norteamérica 2026, el delantero francés ya construyó un recorrido mundialista reservado para muy pocos futbolistas antes de cumplir los 30 años.
Su influencia ya no responde únicamente a su capacidad goleadora. También refleja el liderazgo deportivo de una selección francesa que vuelve a instalarse entre las principales candidatas al título.
La próxima camada ya aparece
La FIFA ya había señalado antes del torneo a varios adolescentes llamados a disputar su primer Mundial y a seguir el camino de figuras que dejaron huella desde jóvenes, desde Pelé hasta Messi y Mbappé.
Entre ellos incluyó a Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Franco Mastantuono, Gilberto Mora, Estêvão, Kendry Páez e Ibrahim Mbaye, entre otros talentos que simbolizan el futuro inmediato del fútbol mundial.
Ese dato proyecta el verdadero alcance del cambio. El Mundial 2026 no solo despide a una generación, también presenta a los futbolistas que podrían dominar las próximas ediciones.
También cambia el mapa del fútbol
El relevo no se limita a los nombres propios.
Marruecos volvió a instalarse entre los ocho mejores del torneo tras la histórica campaña de Catar 2022. Noruega regresó al protagonismo internacional impulsada por Haaland. España e Inglaterra compiten con planteles mucho más jóvenes que los de Rusia 2018, mientras Argentina ya prepara el futuro con Julián Álvarez, Enzo Fernández y Mastantuono.
El cambio de ciclo también se manifiesta en la manera en que distintas selecciones han renovado sus proyectos deportivos sin perder competitividad.
El Mundial 2030 tendrá otro rostro
La próxima Copa del Mundo presentará, probablemente, un escenario muy distinto. Salvo un giro extraordinario, ya no estarán los grandes referentes que dominaron el fútbol internacional desde comienzos del siglo XXI: Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modrić, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Fernando Muslera, Enner Valencia y, muy probablemente, también Lionel Messi.
El Mundial 2026 quedará así como el último torneo en el que coincidieron los íconos de una generación con los futbolistas llamados a liderar la siguiente.
Las Copas del Mundo suelen recordarse por sus campeones, pero también por los momentos en que una generación entrega el testigo a la siguiente. Norteamérica 2026 parece estar escribiendo precisamente esa historia.
Mientras Mbappé, Haaland, Bellingham, Yamal y otros jóvenes comienzan a definir el nuevo orden del fútbol internacional, Messi sigue prolongando una era que parecía haber llegado a su final.
Las edades del relevo generacional
La FIFA identificó antes del Mundial 2026 a varios adolescentes con potencial para marcar el futuro del fútbol. Si mantienen su progresión, muchos de ellos llegarán en plenitud a las Copas del Mundo de 2030 y 2034.
- Lamine Yamal (España): 19 años
- Pau Cubarsí (España): 19 años
- Franco Mastantuono (Argentina): 18 años
- Estêvão (Brasil): 19 años
- Kendry Páez (Ecuador): 19 años
- Gilberto Mora (México): 17 años
- Ibrahim Mbaye (Francia): 18 años
Un dato que resume el cambio de era: cuando comenzó el Mundial de Alemania 2006, Lionel Messi tenía 19 años y Cristiano Ronaldo 21. Dos décadas después, futbolistas como Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Pau Cubarsí o Estêvão tienen edades similares y aparecen como los principales candidatos a protagonizar las próximas Copas del Mundo. Esa coincidencia generacional convierte al Mundial 2026 en el punto donde una época comienza a despedirse mientras otra empieza a escribirse.