Issa Diop esperó seis años a Francia; ahora quiere eliminarla del Mundial 2026 con Marruecos

Apenas unos meses después de cambiar de federación, el destino le ofrece a Issa Diop un escenario difícil de imaginar: enfrentar a Francia, el país donde nació y al que representó en categorías juveniles, con un boleto a las semifinales del Mundial 2026 en juego.

El defensor del Fulham, nacido en Toulouse el 9 de enero de 1997, se formó dentro del sistema francés y defendió a Les Bleus en selecciones menores. En 2016 fue campeón de Europa Sub-19 junto con una generación en la que también figuraba Kylian Mbappé.

Sin embargo, la llamada de Didier Deschamps para la selección absoluta nunca llegó. Este 9 de julio a las 14 horas de Guatemala Diop tendrá la posibilidad de agrandar su historia con Marruecos al enfrentar a Francia en el Estadio Boston.

Después de años sin espacio en el equipo mayor francés, Diop solicitó en 2026 el cambio de federación para representar a Marruecos, país de origen de su madre, mediante el mecanismo de elegibilidad de la FIFA.

De esperar una oportunidad a ser clave con Marruecos

El cambio de camiseta no tardó en tener recompensa. Diop debutó con Marruecos durante este Mundial y rápidamente se consolidó como una pieza importante en la defensa de los Leones del Atlas.

Su momento más decisivo llegó en los dieciseisavos de final frente a Países Bajos. Con Marruecos al borde de la eliminación, el zaguero apareció en el tiempo de descuento para marcar el empate 1-1 que forzó la prórroga. Después, el conjunto africano avanzó en la tanda de penaltis.

Aquella actuación terminó de instalarlo como uno de los nombres propios de la campaña marroquí.

Le chef des armées Mohamed Ouahbi accompagné de son sergent Issa Diop ! 🇲🇦🪖



𝗗𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗲́𝗿𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗯𝗮𝘁𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲 pic.twitter.com/7Uyzfp7KaN — Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) July 8, 2026

Francia también juega del otro lado

La historia de Diop no es una excepción. Refleja un fenómeno que acompaña desde hace años al fútbol marroquí: el peso de la diáspora en la construcción de la selección nacional.

Marruecos cuenta con varios futbolistas nacidos o formados en Francia, un país que se ha convertido en una de las mayores fábricas de talento del fútbol mundial.

Jugadores como Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Gessime Yassine, Redouane Halhal y Samir El Mourabet forman parte de esa generación de doble nacionalidad que encontró en Marruecos el espacio internacional que no siempre tuvo en el sistema francés.

Il y a quatre mois, Issa Diop et Ayyoub Bouaddi étaient éligibles pour jouer avec l'équipe de France. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à les affronter 🇫🇷🆚🇲🇦



📎 https://t.co/psVfm2eAIp#FRAMAR| #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W0P4vUzqsy — 1xBet Français (@1xBet_Francais) July 9, 2026

Una paradoja en los cuartos de final

El Francia-Marruecos no solo reedita una rivalidad reciente tras la semifinal de Catar 2022. También expone una paradoja del fútbol moderno: un país puede formar talento que termina fortaleciendo a sus rivales.

Para Francia, el partido representa otro paso hacia las semifinales. Para Diop, significa algo más personal.

El jueves, el central nacido en Toulouse defenderá la camiseta de Marruecos frente al país que esperó durante años. En el Mundial 2026, el destino le ofrece la oportunidad de responder sobre el césped a una llamada que nunca llegó.

Match Preview: #France vs #Morroco Duel Melawan Negeri Kelahiran Sendiri. | #FIFAWorldCup



Pertemuan Prancis dan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan kisah yang lebih dari sekadar sepak bola. Banyak pemain Maroko tumbuh, lahir, atau ditempa oleh sistem… pic.twitter.com/HwZJZ0DkyW — Rip (@arifnrhdy) July 9, 2026

La carrera internacional de Issa Diop