Fútbol Internacional
Issa Diop esperó seis años a Francia; ahora quiere eliminarla del Mundial 2026 con Marruecos
Formado en las juveniles de Francia y campeón Sub-19 con Mbappé, Issa Diop jamás fue convocado por Didier Deschamps. Seis años después de esperar a Les Bleus, cambió de federación y hoy lidera a Marruecos frente a su país natal.
El defensor central de Marruecos, Issa Diop, cabecea el balón durante el histórico partido ante Países Bajos en el Estadio Monterrey, donde anotó en el descuento el gol del empate 1-1 que forzó la prórroga y la posterior clasificación africana por penaltis (Prensa Libre: EFE).
Apenas unos meses después de cambiar de federación, el destino le ofrece a Issa Diop un escenario difícil de imaginar: enfrentar a Francia, el país donde nació y al que representó en categorías juveniles, con un boleto a las semifinales del Mundial 2026 en juego.
El defensor del Fulham, nacido en Toulouse el 9 de enero de 1997, se formó dentro del sistema francés y defendió a Les Bleus en selecciones menores. En 2016 fue campeón de Europa Sub-19 junto con una generación en la que también figuraba Kylian Mbappé.
Sin embargo, la llamada de Didier Deschamps para la selección absoluta nunca llegó. Este 9 de julio a las 14 horas de Guatemala Diop tendrá la posibilidad de agrandar su historia con Marruecos al enfrentar a Francia en el Estadio Boston.
Después de años sin espacio en el equipo mayor francés, Diop solicitó en 2026 el cambio de federación para representar a Marruecos, país de origen de su madre, mediante el mecanismo de elegibilidad de la FIFA.
De esperar una oportunidad a ser clave con Marruecos
El cambio de camiseta no tardó en tener recompensa. Diop debutó con Marruecos durante este Mundial y rápidamente se consolidó como una pieza importante en la defensa de los Leones del Atlas.
Su momento más decisivo llegó en los dieciseisavos de final frente a Países Bajos. Con Marruecos al borde de la eliminación, el zaguero apareció en el tiempo de descuento para marcar el empate 1-1 que forzó la prórroga. Después, el conjunto africano avanzó en la tanda de penaltis.
Aquella actuación terminó de instalarlo como uno de los nombres propios de la campaña marroquí.
Francia también juega del otro lado
La historia de Diop no es una excepción. Refleja un fenómeno que acompaña desde hace años al fútbol marroquí: el peso de la diáspora en la construcción de la selección nacional.
Marruecos cuenta con varios futbolistas nacidos o formados en Francia, un país que se ha convertido en una de las mayores fábricas de talento del fútbol mundial.
Jugadores como Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Gessime Yassine, Redouane Halhal y Samir El Mourabet forman parte de esa generación de doble nacionalidad que encontró en Marruecos el espacio internacional que no siempre tuvo en el sistema francés.
Una paradoja en los cuartos de final
El Francia-Marruecos no solo reedita una rivalidad reciente tras la semifinal de Catar 2022. También expone una paradoja del fútbol moderno: un país puede formar talento que termina fortaleciendo a sus rivales.
Para Francia, el partido representa otro paso hacia las semifinales. Para Diop, significa algo más personal.
El jueves, el central nacido en Toulouse defenderá la camiseta de Marruecos frente al país que esperó durante años. En el Mundial 2026, el destino le ofrece la oportunidad de responder sobre el césped a una llamada que nunca llegó.
La carrera internacional de Issa Diop
- Nació en Toulouse, Francia
- Jugó en selecciones juveniles francesas
- Fue campeón de Europa Sub-19 junto a Mbappé en 2016
- No debutó con la selección absoluta de Francia
- En 2026 cambió de federación para representar a Marruecos
- Ahora enfrentará a Francia por un lugar en semifinales del Mundial