Noruega desafía a las potencias y emerge como el gran “caballo negro” del Mundial 2026: las claves de su histórica campaña

En cada Copa del Mundo surge una selección capaz de romper los pronósticos y convertirse en la gran revelación del torneo. Son equipos que llegan sin la etiqueta de favoritos, pero terminan conquistando al planeta futbol con actuaciones memorables.

Portugal, en Alemania 2006; Uruguay, en Sudáfrica 2010; Costa Rica, en Brasil 2014; Croacia, en Rusia 2018; y Marruecos, en Catar 2022 son algunos ejemplos de esos llamados"caballos negros" que desafiaron la lógica y escribieron páginas históricas.

Para este Mundial, todas las miradas apuntan hacia Noruega. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken dejó de ser una selección considerada secundaria para convertirse en un equipo competitivo, ambicioso y capaz de enfrentar de tú a tú a cualquier potencia del futbol mundial.

La generación dorada noruega está encabezada por Erling Haaland, uno de los delanteros más letales del planeta. Su capacidad goleadora lo ha convertido en una de las principales figuras del torneo. A su lado aparece Martin Ødegaard, capitán del equipo y cerebro creativo del mediocampo, encargado de aportar equilibrio, liderazgo e imaginación al juego ofensivo de los escandinavos.

Noruega también cuenta con una base sólida de futbolistas que militan en algunas de las mejores ligas de Europa. Esa experiencia aporta intensidad física, disciplina táctica y fortalece el funcionamiento colectivo. La combinación de talento individual y solidez de grupo ha convertido al conjunto vikingo en un rival incómodo para cualquier selección.

La historia demuestra que los grandes "caballos negros" de los Mundiales suelen compartir rasgos similares: una generación talentosa, menor presión mediática que las potencias tradicionales y una identidad colectiva bien definida. Portugal quedó en cuarto lugar en el Mundial de Alemania 2006, Uruguay alcanzó las semifinales en Sudáfrica 2010; Costa Rica llegó a los cuartos de final en Brasil 2014; Croacia disputó la final en Rusia 2018; y Marruecos hizo historia al convertirse en la primera selección africana en alcanzar las semifinales en Catar 2022.

Noruega reúne muchos de esos ingredientes. No figura entre los principales favoritos junto con Argentina, Francia, España o Inglaterra, pero tampoco puede considerarse una selección menor. Esa posición intermedia le ha permitido competir con menos presión y consolidarse como una de las grandes sensaciones del campeonato.

Los escandinavos dieron uno de los grandes golpes del Mundial al eliminar a la pentacampeona Brasil 2026.(Foto Prensa Libre: EFE).

Su crecimiento ha quedado demostrado a lo largo del torneo. Después de regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, el conjunto noruego protagoniza una campaña memorable. Los escandinavos dieron uno de los grandes golpes del Mundial al eliminar a la pentacampeona Brasil en los octavos de final, resultado que confirmó su candidatura como la gran revelación del certamen.

Ahora, el equipo de Solbakken buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Inglaterra por un boleto a la semifinales, otra de las selecciones favoritas para conquistar el título. Los noruegos intentarán dar otro golpe sobre la mesa y demostrar que su recorrido no es producto de la casualidad, sino del trabajo de una generación que ha madurado para competir al más alto nivel.

La ilusión de todo un país está más viva que nunca. Después de esperar 28 años para volver a una Copa del Mundo, Noruega escribe una de las mejores páginas de su futbol moderno. Lo que comenzó como un sueño de clasificación se transformó en una campaña que mantiene ilusionados a millones de aficionados Vikingos.

Hasta ahora, el conjunto noruego se ha convertido en la gran sensación del Mundial. Su rendimiento colectivo, sumado al brillo individual de figuras como Haaland y Ødegaard, ha hecho que muchos aficionados neutrales adopten a los vikingos como su segunda selección favorita. Esa capacidad para sorprender, competir y desafiar a las grandes potencias convierte a Noruega en el auténtico "caballo negro" de la Copa del Mundo.