Fútbol Internacional

Francia vs. Marruecos: hora, estadio, árbitro y cómo llegan al duelo de cuartos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos abren este 9 de julio los cuartos de final del Mundial 2026 en Boston: el sólido favoritismo europeo frente al sueño africano de repetir la hazaña de Catar 2022.

Boston enciende los cuartos de final del Mundial 2026: Francia y Marruecos abren la batalla por las semifinales de esta Copa del Mundo que se disputa en Norteamérica. Foto Prensa Libre: EFE.

El primer boleto a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un aire de revancha. Francia y Marruecos volverán a encontrarse cuatro años después de la semifinal de Catar 2022, cuando los franceses se impusieron 2-0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani para avanzar al partido por el título.

Aquel encuentro marcó un hito para el fútbol africano, ya que Marruecos se convirtió en la primera selección del continente en disputar unas semifinales mundialistas.

Ahora, los Leones del Atlas buscarán dar un paso más y eliminar a uno de los grandes favoritos del torneo.

Datos del partido

Fecha: jueves 9 de julio.

jueves 9 de julio. Hora: 14.00 horas de Guatemala (16.00 del Este de Estados Unidos).

14.00 horas de Guatemala (16.00 del Este de Estados Unidos). Estadio: Gillette Stadium, Foxborough (Boston).

Gillette Stadium, Foxborough (Boston). Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

El ganador se enfrentará en las semifinales al vencedor del duelo entre España y Bélgica.

HAY COSAS QUE CUESTA MUCHO CREER QUE SEAN CASUALIDAD. 🚨



Al Francia vs Marruecos no solo lo dirigirá un equipo arbitral 100% argentino. Ahora también captaron a Gianni Infantino junto a su hija, quien llevaba la camiseta de Marruecos.

Qué raro…



Francia tendrá que prepararse… pic.twitter.com/BjGFpQZThS — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 8, 2026

Francia llega con el rendimiento más equilibrado

Según las estadísticas oficiales de la FIFA y los módulos de DataFactory utilizados por Prensa Libre, Francia llega como uno de los equipos con el rendimiento más equilibrado del torneo.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps combina una de las ofensivas más productivas del Mundial con una defensa que ha concedido muy pocas oportunidades.

Kylian Mbappé continúa entre los máximos goleadores de la Copa del Mundo, mientras que Ousmane Dembélé y Michael Olise han aportado desequilibrio y generación de juego para un ataque capaz de encontrar distintas soluciones ofensivas.

En defensa, Mike Maignan ha ofrecido seguridad bajo los tres palos y el bloque francés ha mantenido una estructura sólida durante toda la competición.

El recorrido también respalda esas cifras. Francia eliminó con autoridad a Suecia (3-0) en los dieciseisavos de final y posteriormente superó 1-0 a Paraguay en un encuentro mucho más exigente desde el punto de vista táctico.

L'opposition (très) disputée entre les bleus 🔵 et les oranges 🟠 sous la pluie de Boston 🌧️ pic.twitter.com/bmVFE6da0A — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 8, 2026

Marruecos vuelve a competir entre los mejores

Marruecos ha construido una campaña diferente, apoyada en la disciplina táctica y la fortaleza colectiva.

Los africanos eliminaron a Países Bajos en la tanda de penales tras empatar 1-1 y posteriormente derrotaron con claridad a Canadá por 3-0, demostrando que también poseen recursos para dominar partidos cuando encuentran espacios.

Brahim Díaz sobresale como uno de los futbolistas con mayor capacidad para generar juego ofensivo, mientras que Soufiane Rahimi continúa siendo la principal referencia de ataque.

Defensivamente, Marruecos mantiene el orden que ya había exhibido en Catar 2022, reduciendo espacios y obligando a sus rivales a elaborar con paciencia cada ataque.

صور الندوة الصحفية قبل مواجهة منتخب فرنسا



Pictures from the press conference before facing France 🇫🇷#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sWhmZcJT8c — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 9, 2026

Marruecos vuelve a competir entre los mejores

Marruecos ha construido una campaña diferente, apoyada en la disciplina táctica y la fortaleza colectiva.

Los africanos eliminaron a Países Bajos en la tanda de penales tras empatar 1-1 y posteriormente derrotaron con claridad a Canadá por 3-0, demostrando que también poseen recursos para dominar partidos cuando encuentran espacios.

Brahim Díaz sobresale como uno de los futbolistas con mayor capacidad para generar juego ofensivo, mientras que Soufiane Rahimi continúa siendo la principal referencia de ataque.

Defensivamente, Marruecos mantiene el orden que ya había exhibido en Catar 2022, reduciendo espacios y obligando a sus rivales a elaborar con paciencia cada ataque.

¿Cómo ha hecho Marruecos para competir de tú a tú con las potencias? 🔍#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 9, 2026

Las claves del partido

El principal desafío para Francia será romper el compacto bloque defensivo marroquí sin perder equilibrio en las transiciones, una de las principales fortalezas del conjunto africano.

Para Marruecos, el reto será limitar la influencia de Mbappé y Dembélé, sostener un partido de ritmo controlado y aprovechar cualquier oportunidad frente al arco rival.

Las estadísticas favorecen ligeramente a Francia, pero el precedente de Catar 2022 y la consistencia defensiva mostrada por Marruecos en las últimas dos Copas del Mundo invitan a pensar en una eliminatoria mucho más equilibrada de lo que reflejan los números.

El ganador se convertirá en el primer semifinalista del Mundial 2026.