Mundial 2026: los números que explican por qué Francia, Argentina y otros seis equipos siguen en carrera

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva y las estadísticas por equipos comienzan a contar una historia que va más allá de los goles, la posesión del balón o las porterías en cero. A estas alturas del torneo, los números ayudan a explicar por qué determinadas selecciones siguen en competencia y cuáles han construido campañas más consistentes.

El análisis fue elaborado con base en las estadísticas oficiales de la FIFA y los registros acumulados hasta los octavos de final.

Más que anticipar quién será el campeón, permite identificar las fortalezas que han llevado a los ocho sobrevivientes hasta los cuartos de final. El equilibrio entre ataque, defensa y regularidad vuelve a perfilarse como el rasgo común de los principales aspirantes al título.

Así llega cada selección a los cuartos de final

Suiza ha hecho de la organización colectiva su principal argumento para instalarse entre los ocho mejores.

ha hecho de la organización colectiva su principal argumento para instalarse entre los ocho mejores. Argentina basa su candidatura en el ataque más productivo del campeonato y en el liderazgo ofensivo de Lionel Messi.

basa su candidatura en el ataque más productivo del campeonato y en el liderazgo ofensivo de Lionel Messi. Francia combina una de las mejores ofensivas con una defensa sólida, perfilándose como el equipo más equilibrado del torneo.

combina una de las mejores ofensivas con una defensa sólida, perfilándose como el equipo más equilibrado del torneo. Marruecos continúa demostrando que la disciplina táctica puede competir frente a planteles de mayor jerarquía.

continúa demostrando que la disciplina táctica puede competir frente a planteles de mayor jerarquía. España ha construido su recorrido desde el orden defensivo y llega a cuartos sin recibir goles.

ha construido su recorrido desde el orden defensivo y llega a cuartos sin recibir goles. Bélgica mantiene una elevada eficacia ofensiva y ha encontrado en Romelu Lukaku un revulsivo decisivo desde el banquillo.

mantiene una elevada eficacia ofensiva y ha encontrado en Romelu Lukaku un revulsivo decisivo desde el banquillo. Inglaterra no domina un apartado estadístico específico, pero figura entre las selecciones más constantes del Mundial.

no domina un apartado estadístico específico, pero figura entre las selecciones más constantes del Mundial. Noruega sostiene gran parte de su producción ofensiva en la velocidad de sus transiciones y la capacidad goleadora de Erling Haaland.

#OJOALDATO - Ranking FIFA promedio de los 6 rivales de cada aspirante a semifinales en este Mundial (cuanto menor, más difícil ha sido el camino):



Noruega 🇳🇴 — 19,7

Iraq (57), Senegal (15), Francia (3), C. Marfil (33), Brasil (6), Inglaterra (4)



Bélgica 🇧🇪 — 28,0

Egipto (29),… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

Ningún cuartofinalista llegó por casualidad

Más allá de los distintos estilos de juego, existe un denominador común entre las ocho selecciones que continúan en carrera.

Ninguna depende exclusivamente de una sola fortaleza. Todas presentan al menos un indicador colectivo que explica su rendimiento durante las primeras cinco jornadas del campeonato.

Argentina y Francia sobresalen por su capacidad para generar goles; España construyó su candidatura desde la defensa; Bélgica mantiene una elevada eficacia ofensiva; Inglaterra destaca por su regularidad; mientras que Marruecos y Suiza han demostrado que el orden táctico sigue siendo un recurso competitivo en las fases de eliminación directa.

Argentina y Francia lideran el ataque

Según las estadísticas oficiales de la FIFA, Argentina y Francia figuran entre las selecciones con mayor producción ofensiva del campeonato, con 14 goles en cinco partidos, para un promedio de 2.8 anotaciones por encuentro.

Bélgica, Noruega e Inglaterra también aparecen entre los equipos con mejores registros ofensivos, confirmando que la contundencia sigue siendo uno de los principales factores para avanzar en un Mundial.

En partidos de eliminación directa, esa capacidad ofensiva permite resolver encuentros sin depender exclusivamente de los tiempos extra o las tandas de penales.

España construye su candidatura desde la defensa

Si Argentina y Francia destacan por su volumen goleador, España lo hace por la solidez de su sistema defensivo.

La Roja llega a los cuartos de final con cinco porterías en cero en cinco partidos, sin recibir anotaciones hasta esta instancia del torneo.

Francia también presenta un balance sobresaliente, con apenas dos goles encajados y tres encuentros sin recibir goles, una combinación que explica por qué aparece entre los equipos más completos del campeonato.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



España es la PRIMERA selección que enlaza 6 partidos consecutivos sin encajar un gol en TODA la historia de la Copa del Mundo.



Marruecos 🇲🇦 (2022)

Cabo Verde 🇨🇻 (2026)

Arabia Saudí 🇸🇦 (2026)

Uruguay 🇺🇾 (2026)

Austria 🇦🇹 (2026)

Portugal 🇵🇹 (2026)



Supera… pic.twitter.com/4UwA59CupY — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 6, 2026

Los detalles decidirán los cuartos de final

Las estadísticas acumuladas ayudan a entender el rendimiento de cada selección, pero conforme avanza la fase de eliminación directa las diferencias comienzan a reducirse.

La posesión del balón, el volumen ofensivo o la cantidad de remates generan tendencias, aunque la eficacia en ambas áreas suele convertirse en el factor decisivo.

Por ello, selecciones como Marruecos o Suiza mantienen opciones reales de competir frente a rivales con mejores números ofensivos si consiguen imponer partidos cerrados y aprovechar las pocas oportunidades que generen.

En cambio, equipos como Argentina, Francia o Bélgica buscarán trasladar su superioridad estadística al marcador desde los primeros minutos para evitar encuentros prolongados.

Un patrón que vuelve a repetirse

Las estadísticas no predicen al campeón del Mundial 2026, pero sí permiten identificar una tendencia que se ha repetido en las últimas Copas del Mundo.

Cuando el torneo entra en su fase decisiva, sobreviven los equipos capaces de combinar gol, organización defensiva y regularidad durante varias jornadas consecutivas.

Hasta ahora, el Mundial 2026 no ha sido la excepción.