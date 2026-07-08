Fútbol Internacional

Francia llega con ventaja estadística sobre Marruecos, pero los números no descartan otra sorpresa africana

Los registros de la FIFA y DataFactory otorgan mejor rendimiento a Francia de cara a cuartos de final del Mundial 2026; sin embargo, Marruecos opone solidez y busca revancha de las semifinales de Qatar 2022.



Kylian Mbappé disputa el balón ante los marroquíes Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat y Achraf Dari durante la semifinal de Qatar 2022. Ambos equipos vuelven a enfrentarse en cuartos de final de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

Los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentarán dos modelos futbolísticos con características muy distintas. Francia llega respaldada por uno de los ataques más efectivos del torneo, mientras que Marruecos vuelve a construir su candidatura a partir del orden táctico y la disciplina defensiva.

El análisis, elaborado con base en las estadísticas oficiales de la FIFA y los módulos de DataFactory utilizados por Prensa Libre, compara el rendimiento acumulado de ambas selecciones antes del partido. Se tomaron en cuenta indicadores colectivos —goles anotados y recibidos, eficacia ofensiva, producción de juego y desempeño defensivo—, así como el aporte individual de sus principales futbolistas.

Los registros no representan una predicción del resultado, pero sí permiten establecer cuál de los dos equipos llega con mejores indicadores al duelo por un lugar en las semifinales.

El ataque francés marca la diferencia

Francia presenta uno de los balances ofensivos más sólidos del campeonato.

Kylian Mbappé figura entre los máximos goleadores del Mundial y vuelve a ser el principal referente del conjunto dirigido por Didier Deschamps. A su lado aparecen Ousmane Dembélé y Michael Olise, este último convertido en uno de los futbolistas con mayor producción de asistencias en el torneo.

La variedad de recursos ofensivos permite que Francia genere ocasiones por diferentes sectores del campo y no dependa exclusivamente de la inspiración de una sola figura.

🇫🇷 La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se salta la normativa de la FIFA y Deschamps comparece solo en la previa del duelo frente a Marruecos



🆚 Este jueves, los galos abren los cuartos de final ante Marruecos en la reedición de las semifinales de Catar 2022



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Solidez en las dos áreas

El rendimiento francés también sobresale en defensa.

El arquero Mike Maignan registra una de las mejores actuaciones del campeonato y la selección mantiene un promedio reducido de goles recibidos, reflejo de una estructura que ha logrado combinar equilibrio defensivo con capacidad ofensiva.

Ese balance convierte a Francia en uno de los equipos más completos de la presente Copa del Mundo.

Marruecos apuesta otra vez al orden

La propuesta marroquí ha seguido un camino diferente.

Como ocurrió durante su histórica campaña de Catar 2022, el conjunto africano ha sustentado su clasificación en la organización colectiva, la reducción de espacios y la eficacia para aprovechar las oportunidades que genera.

Brahim Díaz y Soufiane Rahimi han sido los principales referentes ofensivos del equipo y concentran buena parte de la producción de gol que mantiene con vida a los Leones del Atlas.

التركيز على ربع النهائي 💪



Full focus on the Quarter-final 🎯#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jlQHQGnrsz — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 8, 2026

Una ventaja estadística, no una garantía

Los indicadores globales favorecen a Francia en prácticamente todos los apartados analizados.

Sin embargo, la diferencia estadística no resulta suficiente para descartar una nueva sorpresa marroquí.

La experiencia reciente demuestra que Marruecos ha conseguido competir con éxito frente a selecciones con mejores registros ofensivos gracias a su disciplina táctica y su fortaleza defensiva, virtudes que ya lo llevaron a convertirse en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas durante Catar 2022.

Lo que dicen los números antes del partido

En términos generales, Francia llega con mejores indicadores colectivos e individuales y parte como favorita para avanzar a las semifinales.

No obstante, los partidos de eliminación directa suelen resolverse por detalles que las estadísticas no siempre anticipan: la eficacia en las áreas, los errores individuales y la capacidad para gestionar los momentos de mayor presión.

Si los números favorecen al conjunto europeo, la historia reciente recuerda que Marruecos ya demostró que puede desafiar los pronósticos cuando el Mundial entra en su fase decisiva.