España vs. Bélgica: “Haz lo que sea para llegar a la final”, el mensaje que acompaña a Lamine Yamal en la previa del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentan a dos de las selecciones que llegan en mejor momento al torneo. España busca mantener su invicto y su extraordinaria solidez defensiva frente a una Bélgica que atraviesa la mejor racha de resultados desde la llegada del técnico Rudi García.

Más allá del aspecto futbolístico, la previa también dejó una historia que rápidamente se viralizó en redes sociales. Horas después de que la FIFA confirmara que Justin Bieber actuará en el espectáculo previo a la final del Mundial, la creadora de contenido Inés García, pareja de Lamine Yamal, publicó un mensaje dirigido al extremo español: "Haz lo que sea para llegar a la final".

Aunque se trata de una publicación ajena al terreno de juego, el mensaje se convirtió en uno de los temas más comentados en la antesala del compromiso y añadió un componente humano a uno de los futbolistas llamados a marcar el presente y el futuro de España.

1. Pedri, llamado a recuperar su mejor versión

España llega respaldada por una estructura colectiva consolidada, pero gran parte de su funcionamiento depende del rendimiento de Pedri González.

El mediocampista del Barcelona ha perdido parte del protagonismo mostrado durante la fase de grupos y en los dos últimos encuentros de eliminación directa ha tenido menor incidencia en la generación ofensiva.

Frente a una Bélgica físicamente intensa, recuperar su capacidad para acelerar el juego y encontrar espacios entre líneas puede resultar determinante.

22% - Según el Opta Predictor, la @SEFutbol tiene un 22% de opciones de ganar la @fifaworldcup_es, el segundo mayor porcentaje de los cuartofinalistas, solo por detrás de Francia 🇫🇷 (28%).



Candidatura. pic.twitter.com/f9wCNPCJaK — OptaJose (@OptaJose) July 8, 2026

2. Luis de la Fuente mantiene su once de confianza

Aunque el seleccionador evitó hablar de un equipo titular fijo durante la fase inicial, todo apunta a que repetirá la alineación utilizada en las dos eliminatorias anteriores.

Unai Simón estará en la portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella formarán la defensa; Pedri y Rodri ocuparán el centro del campo; mientras que Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal liderarán el ataque.

El buen rendimiento de Ferran Torres y Mikel Merino desde el banquillo también ofrece variantes importantes para el segundo tiempo.

100+ - Jugadores con más partidos del @FIFAWorldCup con 100 acciones o más desde al menos 1966.



10 - Dunga 🇧🇷

9 - RODRI 🇪🇸

8 - Xavi Hernández 🇪🇸



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3. La mejor defensa del Mundial

España es la única selección que no ha recibido goles en el Mundial 2026.

Acumula cinco porterías en cero y más de 500 minutos de imbatibilidad con Unai Simón, un registro que refleja el equilibrio alcanzado por el equipo de Luis de la Fuente.

El reto será mantener esa fortaleza frente al conjunto que más remata en todo el campeonato y que ya suma 13 goles en cinco partidos.

4. Bélgica llega con una racha que impone respeto

Los Diablos Rojos afrontan el compromiso con 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Desde marzo de 2025, Bélgica acumula doce victorias y seis empates, una secuencia reforzada durante el Mundial con triunfos sobre Nueva Zelanda, Senegal y Estados Unidos.

La experiencia de Kevin De Bruyne, el liderazgo de Thibaut Courtois y la eficacia goleadora de Romelu Lukaku convierten al conjunto belga en uno de los rivales más exigentes del torneo.

1986 - La @SEFutbol y Bélgica 🇧🇪 se medirán por segunda vez en un partido eliminatorio de la @fifaworldcup_es tras hacerlo en 1986, también en cuartos de final (victoria para los belgas en la tanda de penaltis).



Reto. https://t.co/2naNAT4HRU pic.twitter.com/1tvdF3T9Xb — OptaJose (@OptaJose) July 7, 2026

5. El duelo por las bandas puede decidir el partido

Gran parte del peligro ofensivo de ambos equipos nace por los extremos.

España confía en el desequilibrio de Lamine Yamal y Álex Baena, mientras Bélgica apuesta por la velocidad y el uno contra uno de Leandro Trossard, Jerémy Doku o Dodi Lukebakio.

La capacidad para ganar esos duelos individuales puede inclinar un partido que se prevé muy equilibrado.

6. "Haz lo que sea para llegar a la final"

El mensaje publicado por Inés García, pareja de Lamine Yamal, cobró notoriedad pocas horas antes del partido al coincidir con el anuncio de la actuación de Justin Bieber en la final del Mundial.

Más allá de la anécdota, refleja el enorme momento que vive el extremo español, convertido con apenas 19 años en una de las principales figuras del torneo y en uno de los futbolistas llamados a liderar el relevo generacional del fútbol mundial.

España buscará dar un paso más hacia ese objetivo este viernes. Para lograrlo deberá superar a una Bélgica que atraviesa uno de los mejores momentos de la era Rudi García y que pondrá a prueba la condición de la Roja como la única selección que todavía no ha recibido un solo gol en el Mundial 2026.