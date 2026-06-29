Lamine Yamal sorprende en Chattanooga con un paseo fuera del radar mundialista

Los jugadores de la selección española aprovecharon su día libre este domingo para desconectar del fútbol con sus familiares y amigos que les acompañan durante el Mundial, y Lamine Yamal llegó al hotel de concentración antes de la hora límite paseando por las calles de Chattanooga (Tennessee).

El futbolista volvió al hotel de concentración del campo base de la selección española para la primera fase del Mundial andando como un turista más en la ciudad estadounidense, a pesar de ser una de las grandes estrellas del torneo, con su cara copando anuncios en varias ciudades. Aunque, eso sí, lo hizo acompañado por un personal de la seguridad privada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Además, cuando se acercaba a la puerta del hotel, donde aguardaron, sin éxito, aficionados para hacerse fotos y conseguir firmas de los jugadores, la seguridad se reforzó para la llegada de Lamine Yamal.

Un día libre que otros futbolistas, como Unai Simón y David Raya, aprovecharon para jugar al golf. Ambos volvieron al hotel con palos de golf, un deporte con calado en la concentración para desconectar.