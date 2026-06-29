Lamine Yamal sorprende en Chattanooga con un paseo fuera del radar mundialista

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Lamine Yamal sorprende en Chattanooga con un paseo fuera del radar mundialista

La joya de la selección española regresó al hotel caminando como un turista más en su día libre, acompañado por seguridad privada, pese a ser una de las figuras más mediáticas del Mundial.

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GR1039. CHATTANOOGA (ESTADOS UNIDOS), 28/06/2026.- Lamine Yamal de España camina por una calle este domingo, antes de enfrentar a Austria en el Mundial de la FIFA 2026, en Chattanooga (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira

Lamine Yamal de España camina por una calle, antes de enfrentar a Austria en el Mundial de la FIFA 2026, en Chattanooga (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE)

Los jugadores de la selección española aprovecharon su día libre este domingo para desconectar del fútbol con sus familiares y amigos que les acompañan durante el Mundial, y Lamine Yamal llegó al hotel de concentración antes de la hora límite paseando por las calles de Chattanooga (Tennessee).

El futbolista volvió al hotel de concentración del campo base de la selección española para la primera fase del Mundial andando como un turista más en la ciudad estadounidense, a pesar de ser una de las grandes estrellas del torneo, con su cara copando anuncios en varias ciudades. Aunque, eso sí, lo hizo acompañado por un personal de la seguridad privada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Además, cuando se acercaba a la puerta del hotel, donde aguardaron, sin éxito, aficionados para hacerse fotos y conseguir firmas de los jugadores, la seguridad se reforzó para la llegada de Lamine Yamal.

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Un día libre que otros futbolistas, como Unai Simón y David Raya, aprovecharon para jugar al golf. Ambos volvieron al hotel con palos de golf, un deporte con calado en la concentración para desconectar.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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