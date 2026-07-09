Mundial 2026: Francia supera a Marruecos y alcanza su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo

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Mundial 2026: Francia supera a Marruecos y alcanza su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo

Los Bleus derrotaron 2-0 a Marruecos en Boston y se instalaron entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Kylian Mbappé falló un penal en el primer tiempo, pero se reivindicó con el gol que abrió el camino hacia una nueva semifinal.

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BOSTON, MASSACHUSETTS, USA. July 9th: Kylian Mbappe of France celebrates scoring during the Quarterfinal match between France and Morocco at the FIFA World Cup 2026 at Boston Stadium in Boston, Massachusetts, USA. (PHOTO BY STRAFFON IMAGES/XINHUA/Hu XingyuMANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE)

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA. July 9th: Kylian Mbappe of France celebrates scoring during the Quarterfinal match between France and Morocco at the FIFA World Cup 2026 at Boston Stadium in Boston, Massachusetts, USA. (PHOTO BY STRAFFON IMAGES/XINHUA/Hu XingyuMANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE)

Francia confirmó su condición de candidata al título al derrotar 2-0 a Marruecos este jueves 8 de julio en el Estadio de Boston y convertirse en la primera selección clasificada a las semifinales del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo por tercera Copa del Mundo consecutiva, después de conquistar el título en Rusia 2018 y alcanzar la final en Catar 2022. Ahora buscará un nuevo boleto al partido decisivo frente al ganador del duelo entre España y Bélgica, que juegan el 9 de julio a las 13 horas en el Estadio Los ángeles.

La clasificación llegó después de un partido que exigió paciencia. Francia dominó buena parte del encuentro, pero durante el primer tiempo se encontró con la figura del guardameta marroquí Yassine Bounou, quien sostuvo el empate con varias intervenciones decisivas.

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Bounou mantuvo viva la ilusión

La mejor oportunidad francesa llegó al minuto 24, cuando Noussair Mazraoui derribó a Kylian Mbappé dentro del área. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro argentino Facundo Tello señaló el punto penal.

Mbappé asumió la ejecución al minuto 27, pero Bounou adivinó el disparo y evitó el primer gol con una gran intervención que alimentó la esperanza de Marruecos.

Antes del descanso, Francia volvió a acercarse con un potente remate de Lucas Digne que se estrelló en el poste.

Mbappé encontró la revancha

El desgaste comenzó a pasar factura al conjunto africano en el segundo tiempo.

Francia mantuvo la presión hasta encontrar la ventaja al minuto 59, cuando Mbappé apareció dentro del área para definir con tranquilidad y firmar el 1-0, dejando atrás el penal desperdiciado en la primera mitad.

La respuesta marroquí apenas comenzaba a reorganizarse cuando llegó el golpe definitivo.

Al minuto 65, Ousmane Dembélé aprovechó un desajuste defensivo para marcar el 2-0 y encaminar la clasificación francesa.

Un paso más hacia el título

Marruecos intentó reaccionar con los ingresos de Sofyan Amrabat y Soufiane Rahimi, pero la ocasión más clara llegó hasta el minuto 82, cuando Mike Maignan evitó el descuento con una destacada intervención ante un remate de Azzedine Ounahi.

Francia administró la ventaja durante el tramo final e incluso dio descanso a Mbappé y Jules Koundé pensando en el compromiso de semifinales.

Con la victoria, los Bleus mantienen una notable regularidad en las Copas del Mundo y vuelven a instalarse entre los cuatro mejores del torneo, reafirmando el proyecto encabezado por Didier Deschamps.

Marruecos, por su parte, quedó eliminado, pero volvió a situarse entre las ocho mejores selecciones del mundo por segundo Mundial consecutivo, confirmando que su protagonismo en la élite del fútbol internacional ya no responde a una sorpresa aislada, sino a la consolidación de un proyecto competitivo.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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