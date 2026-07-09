¿Quién será el próximo rival de Francia en las semifinales del Mundial 2026?

La selección de Francia se convirtió en la primera clasificada a las semifinales de la Copa Mundial de la fifa United 2026 al vencer 2-0 a Marruecos y asegurar su presencia entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps alcanzó así su tercera semifinal mundialista consecutiva, luego de proclamarse campeón en Rusia 2018 y terminar como subcampeón en Catar 2022.

Los goles fueron anotados por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Francia dominó la posesión del balón durante gran parte del encuentro y generó las ocasiones más claras frente al arco marroquí.

Marruecos planteó un encuentro defensivo y mantuvo el empate durante 59 minutos gracias a su orden táctico. Sin embargo, después del primer gol tuvo dificultades para reaccionar y generar peligro frente a la portería defendida por Mike Maignan. La defensa francesa mantuvo la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, Francia avanzó a las semifinales como la primera selección clasificada a esa instancia. Ahora deberá esperar el partido entre España y Bélgica para conocer a su próximo rival.

El ganador enfrentará a los franceses en las semifinales. Si Bélgica avanza, ambos equipos volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo después de la semifinal de Rusia 2018, cuando Francia eliminó a los Diablos Rojos en su camino al título.