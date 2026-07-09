Fútbol Internacional
¿Quién será el próximo rival de Francia en las semifinales del Mundial 2026?
El conjunto dirigido por Didier Deschamps confirmó su favoritismo al superar 2-0 a Marruecos y avanzar a las semifinales del Mundial 2026.
Los jugadores de Francia celebran con sus seguidores tras ganar el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Marruecos.(Foto Prensa Libre: EFE).
La selección de Francia se convirtió en la primera clasificada a las semifinales de la Copa Mundial de la fifa United 2026 al vencer 2-0 a Marruecos y asegurar su presencia entre las cuatro mejores selecciones del torneo.
El conjunto dirigido por Didier Deschamps alcanzó así su tercera semifinal mundialista consecutiva, luego de proclamarse campeón en Rusia 2018 y terminar como subcampeón en Catar 2022.
Los goles fueron anotados por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Francia dominó la posesión del balón durante gran parte del encuentro y generó las ocasiones más claras frente al arco marroquí.
Marruecos planteó un encuentro defensivo y mantuvo el empate durante 59 minutos gracias a su orden táctico. Sin embargo, después del primer gol tuvo dificultades para reaccionar y generar peligro frente a la portería defendida por Mike Maignan. La defensa francesa mantuvo la ventaja hasta el pitazo final.
Con este resultado, Francia avanzó a las semifinales como la primera selección clasificada a esa instancia. Ahora deberá esperar el partido entre España y Bélgica para conocer a su próximo rival.
El ganador enfrentará a los franceses en las semifinales. Si Bélgica avanza, ambos equipos volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo después de la semifinal de Rusia 2018, cuando Francia eliminó a los Diablos Rojos en su camino al título.