Mbappé agranda su leyenda: 20 goles en tres Mundiales y Francia vuelve a semifinales

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 dejó una conclusión que comienza a repetirse con frecuencia en las grandes citas del fútbol internacional: cuando los partidos adquieren máxima exigencia, Kylian Mbappé suele aparecer.

El delantero francés fue protagonista de principio a fin en la victoria 2-0 sobre Marruecos en el Estadio de Boston. Falló un penal durante la primera mitad ante Yassine Bounou, pero lejos de desaparecer del partido encontró la revancha en el complemento al marcar el gol que rompió el equilibrio y encaminó la clasificación de los dirigidos por Didier Deschamps.

Su actuación volvió a respaldarse en cifras que lo colocan entre los futbolistas más determinantes en la historia de los Mundiales.

Con su anotación frente al conjunto marroquí, Mbappé llegó a 20 goles en 20 partidos disputados en Copas del Mundo. Más revelador aún resulta el contexto de esas anotaciones: 12 llegaron en encuentros de eliminación directa, según datos recopilados por Opta y MisterChip, una muestra de su capacidad para responder en los momentos de mayor presión.

Un rendimiento que se repite

El Mundial de Norteamérica también refleja la continuidad del atacante francés.

Hasta las semifinales acumula ocho goles y tres asistencias, una producción casi idéntica a la registrada en Catar 2022, donde finalizó el torneo con ocho anotaciones y dos pases de gol.

La regularidad en dos Copas del Mundo consecutivas confirma que su influencia dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una constante dentro de la selección francesa.

Su impacto también se extiende al historial de Les Bleus. Con el tanto frente a Marruecos alcanzó las 100 participaciones directas en gol con la selección absoluta, producto de 64 anotaciones y 36 asistencias.

1.87 - France's xG of 1.87 was the most by a team who've failed to score in the first half of a 2026 World Cup match.



Wasteful. pic.twitter.com/pfDiiJptB9 — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

Del error a la respuesta

La noche en Boston también dejó una muestra del carácter competitivo del delantero.

El penal detenido por Bounou parecía abrir una oportunidad para Marruecos, que sostuvo el empate durante buena parte del primer tiempo gracias al orden defensivo y a la actuación de su guardameta.

Sin embargo, Mbappé mantuvo la iniciativa, siguió buscando espacios y terminó encontrando la recompensa al minuto 59 con la definición que abrió el marcador.

Ese recorrido, del error a la reivindicación, terminó siendo una de las imágenes del partido.

FRA 🇫🇷 1-0 🇲🇦 MAR (61') - Gol de Mbappé 🇫🇷



20 goles en 20 partidos en la Copa del Mundo

12 goles en 11 partidos en Fase KO



Descifró el código antes que nadie y ahora se divierte con el candado como si fuera un juguetito, mientras el resto sigue intentando adivinar la… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 9, 2026

Un legado que sigue creciendo

La clasificación de Francia también confirma la continuidad de uno de los proyectos más exitosos del fútbol internacional. Los Bleus disputarán su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo, después de conquistar el título en Rusia 2018 y alcanzar la final en Catar 2022.

Mbappé ha sido el denominador común de ese ciclo y, con apenas 27 años, continúa ampliando un historial que ya lo sitúa entre las grandes figuras del torneo más importante del fútbol.

Mientras Francia mantiene viva la ilusión de conquistar un nuevo título, su principal estrella sigue acumulando registros que trascienden la actualidad. Cada Mundial amplía una trayectoria que ya no se mide únicamente por goles o victorias, sino por la capacidad de aparecer cuando el escenario exige a los futbolistas destinados a marcar una época.