Mbappé agranda su leyenda: 20 goles en tres Mundiales y Francia vuelve a semifinales

Fútbol Internacional

Mbappé agranda su leyenda: 20 goles en tres Mundiales y Francia vuelve a semifinales

Kylian Mbappé falló un penal ante Marruecos, pero respondió con el gol que abrió el triunfo de Francia y alcanzó 20 anotaciones en Copas del Mundo, reforzando su papel como figura decisiva en la tercera semifinal consecutiva de los Bleus.

|

time-clock

BOSTON (United States), 09/07/2026.- Ousmane Dembele of France (front) hugs with Kylian Mbappe of France after scoring the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match France against Morocco, in Boston, USA, 09 July 2026. (Francia, Marruecos) EFE/EPA/GREG M. COOPER

Ousmane Dembélé festeja con Kylian Mbappé el gol que selló la victoria 2-0 frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos jugadores han competido desde Rusia 2018, donde fueron campeones. (Foto Prensa Libre: EFE).

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 dejó una conclusión que comienza a repetirse con frecuencia en las grandes citas del fútbol internacional: cuando los partidos adquieren máxima exigencia, Kylian Mbappé suele aparecer.

El delantero francés fue protagonista de principio a fin en la victoria 2-0 sobre Marruecos en el Estadio de Boston. Falló un penal durante la primera mitad ante Yassine Bounou, pero lejos de desaparecer del partido encontró la revancha en el complemento al marcar el gol que rompió el equilibrio y encaminó la clasificación de los dirigidos por Didier Deschamps.

Su actuación volvió a respaldarse en cifras que lo colocan entre los futbolistas más determinantes en la historia de los Mundiales.

LECTURAS RELACIONADAS

BOSTON (United States), 09/07/2026.- Kylian Mbappe of France (R) celebrates the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match France against Morocco, in Boston, Massachusetts, USA, 09 July 2026. (Francia, Marruecos) EFE/EPA/SARAH YENESEL

VIDEO | Así fueron los goles de Mbappé y Dembélé que llevaron a Francia a las semifinales del Mundial 2026

chevron-right
BOSTON, MASSACHUSETTS, USA. July 9th: Kylian Mbappe of France celebrates scoring during the Quarterfinal match between France and Morocco at the FIFA World Cup 2026 at Boston Stadium in Boston, Massachusetts, USA. (PHOTO BY STRAFFON IMAGES/XINHUA/Hu XingyuMANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE)

Mundial 2026: Francia supera a Marruecos y alcanza su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo

chevron-right

Con su anotación frente al conjunto marroquí, Mbappé llegó a 20 goles en 20 partidos disputados en Copas del Mundo. Más revelador aún resulta el contexto de esas anotaciones: 12 llegaron en encuentros de eliminación directa, según datos recopilados por Opta y MisterChip, una muestra de su capacidad para responder en los momentos de mayor presión.

Un rendimiento que se repite

El Mundial de Norteamérica también refleja la continuidad del atacante francés.

Hasta las semifinales acumula ocho goles y tres asistencias, una producción casi idéntica a la registrada en Catar 2022, donde finalizó el torneo con ocho anotaciones y dos pases de gol.

La regularidad en dos Copas del Mundo consecutivas confirma que su influencia dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una constante dentro de la selección francesa.

Su impacto también se extiende al historial de Les Bleus. Con el tanto frente a Marruecos alcanzó las 100 participaciones directas en gol con la selección absoluta, producto de 64 anotaciones y 36 asistencias.

Del error a la respuesta

La noche en Boston también dejó una muestra del carácter competitivo del delantero.

El penal detenido por Bounou parecía abrir una oportunidad para Marruecos, que sostuvo el empate durante buena parte del primer tiempo gracias al orden defensivo y a la actuación de su guardameta.

Sin embargo, Mbappé mantuvo la iniciativa, siguió buscando espacios y terminó encontrando la recompensa al minuto 59 con la definición que abrió el marcador.

Ese recorrido, del error a la reivindicación, terminó siendo una de las imágenes del partido.

Un legado que sigue creciendo

La clasificación de Francia también confirma la continuidad de uno de los proyectos más exitosos del fútbol internacional. Los Bleus disputarán su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo, después de conquistar el título en Rusia 2018 y alcanzar la final en Catar 2022.

Mbappé ha sido el denominador común de ese ciclo y, con apenas 27 años, continúa ampliando un historial que ya lo sitúa entre las grandes figuras del torneo más importante del fútbol.

Mientras Francia mantiene viva la ilusión de conquistar un nuevo título, su principal estrella sigue acumulando registros que trascienden la actualidad. Cada Mundial amplía una trayectoria que ya no se mide únicamente por goles o victorias, sino por la capacidad de aparecer cuando el escenario exige a los futbolistas destinados a marcar una época.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

ARCHIVADO EN:

Copa del Mundo 2026 Deportes Futbol Internacional Kylian Mbappé Mbappé Mundial 2026 Selección de Francia Selección de Marruecos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM