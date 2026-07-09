Didier Deschamps persigue un récord que ni Zagallo ni Beckenbauer alcanzaron

Didier Deschamps ya tenía un lugar reservado entre los nombres más importantes en la historia de los Mundiales. Como jugador levantó la Copa del Mundo con Francia en 1998 y, dos décadas después, volvió a conquistarla como seleccionador en Rusia 2018.

Ese logro lo colocó junto con Mário Zagallo y Franz Beckenbauer, los únicos hombres que han sido campeones del mundo como futbolistas y como entrenadores.

Pero el Mundial 2026 le ofrece una posibilidad todavía mayor: dejar de compartir ese pedestal para ocupar un lugar único. Si Francia gana esta Copa del Mundo, Deschamps se convertirá en el primer técnico bicampeón mundial de la historia.

El club de tres

Zagallo abrió el camino. Fue campeón como jugador con Brasil en Suecia 1958 y Chile 1962, y luego dirigió a la Canarinha que conquistó México 1970, considerada una de las mejores selecciones de todos los tiempos.

Beckenbauer siguió ese recorrido. Fue capitán de Alemania Federal en el título de 1974 y, 16 años después, condujo desde el banquillo a la selección alemana que ganó Italia 1990.

Deschamps completó el grupo en Rusia 2018, cuando llevó a Francia al segundo título mundial de su historia, veinte años después de haber levantado la Copa como capitán en París.

#OnThisDay in 1990: World Cup glory from the sidelines 🇩🇪🏆



36 years ago today, Franz celebrated the greatest triumph of his coaching career leading the German national team to a 1-0 victory over Argentina on a historic evening in Rome. He became only the second person after… pic.twitter.com/jX7fe7ZI2n — Franz Beckenbauer (@beckenbauer) July 8, 2026

El récord que nadie consiguió

La diferencia es que ninguno de los tres ha ganado dos Mundiales como entrenador.

Zagallo lo hizo una vez, en 1970. Beckenbauer también, en 1990. Deschamps ya ganó en 2018 y ahora está a dos partidos de lograr algo inédito.

Francia ya alcanzó las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar a Marruecos y buscará otro boleto a la final. Si supera esa instancia y luego conquista el título, su técnico firmará un registro sin precedentes.

The first person to win the World Cup as both a manager and as a player. 🏆🏆🏆🏆



A #FIFAWorldCup legend in every sense.



Rest in peace, Mário Zagallo. 💛💚 pic.twitter.com/AWmOvxQKSa — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 6, 2024

Un proceso de máxima regularidad

El posible récord no aparece por casualidad.

Desde que asumió la selección francesa en 2012, Deschamps ha construido uno de los ciclos más estables del fútbol internacional. En las cuatro Copas del Mundo que ha dirigido, Francia siempre llegó al menos a los cuartos de final: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

Además, los Bleus jugarán su tercera semifinal consecutiva, tras el título de 2018 y el subcampeonato de 2022.

🇫🇷 Didier Deschamps has become just the third man to win the World Cup as both player and coach after Mário Zagallo and Franz Beckenbauer. 👏👏👏 pic.twitter.com/YUAVDKKUkm — UEFA EURO (@UEFAEURO) July 15, 2018

A dos victorias de la historia

Deschamps anunció que este Mundial marcará el final de su etapa como seleccionador. Por eso, cada partido que le queda tiene un peso especial.

Su legado ya está asegurado. Pero el Mundial 2026 todavía le reserva una posibilidad mayor: convertirse en el primer entrenador que gana dos Copas del Mundo y superar, desde el banquillo, una frontera que ni Zagallo ni Beckenbauer alcanzaron.