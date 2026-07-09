España vs Bélgica: historial, figuras y datos clave del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentarán en los cuartos de final en un duelo que reúne historia, talento y dos estilos de juego capaces de ofrecer un auténtico espectáculo mundialista.

La Roja llega fortalecida tras vencer 1-0 a Portugal en los octavos de final, mientras que los Diablos Rojos confirmaron su potencial ofensivo al golear 4-1 a Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo.

El partido tendrá un significado especial, ya que será la tercera vez que ambas selecciones se enfrenten en una Copa del Mundo.

El antecedente más recordado ocurrió en los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Bélgica eliminó a España en una dramática definición por penales. Cuarenta años después, volverán a encontrarse en la misma instancia con el objetivo de alcanzar las semifinales.

Cinco datos destacados del partido

1. La defensa de España sigue imbatida

España llega como una de las selecciones más sólidas del campeonato. El equipo dirigido por Luis de la Fuente no ha recibido goles en lo que va del Mundial, lo que la convierte en una de las defensas más difíciles de superar.

2. Oyarzabal, el referente ofensivo

Mikel Oyarzabal se ha consolidado como la principal figura ofensiva de La Roja. El delantero suma cuatro goles y ha marcado casi la mitad de las nueve anotaciones de España en la competición.

3. Cuarenta años después vuelven a enfrentarse

Han pasado 40 años desde la última victoria de Bélgica sobre España, conseguida precisamente en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Ahora, ambas selecciones volverán a enfrentarse en otra instancia decisiva.

4. España domina los enfrentamientos recientes

Los antecedentes recientes favorecen a España, que acumula cinco victorias consecutivas frente a Bélgica, una racha que intentará ampliar en este nuevo capítulo mundialista.

5. Posesión contra contundencia

España sobresale por su control del balón, con 3,382 pases completados en el torneo. Rodrigo Hernández lidera ese apartado con 526 entregas. Bélgica, por su parte, presume una de las ofensivas más productivas del Mundial, con 13 goles anotados.

6. Courtois impone condiciones bajo los tres palos

Thibaut Courtois, guardameta belga, ha realizado 13 paradas en el certamen, mientras que el meta español Unai Simón suma 9.

Un duelo de alto nivel

La mejor defensa del torneo se medirá con una de las delanteras más efectivas. España intentará imponer su tradicional posesión del balón y mantener su portería imbatida, mientras que Bélgica confiará en el poder ofensivo de figuras como Romelu Lukaku para romper la resistencia española.

Con antecedentes históricos, figuras de primer nivel y un boleto a las semifinales en juego, todo está listo para que España y Bélgica protagonicen uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026.