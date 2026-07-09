Didier Deschamps lleva a Francia a una tercera semifinal consecutiva y consolida un ciclo histórico

La victoria de Francia sobre Marruecos en el Boston Stadium volvió a demostrar que el éxito de los Bleus va mucho más allá del talento de Kylian Mbappé o de una generación brillante de futbolistas.

Detrás de ese rendimiento aparece la figura de Didier Deschamps, el seleccionador que durante casi 14 años convirtió a Francia en una presencia permanente en la élite del fútbol mundial.

Con el triunfo sobre Marruecos, la selección francesa alcanzó su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo, después de Rusia 2018 y Catar 2022, un logro que confirma la continuidad de un proyecto que ha sabido renovarse sin perder competitividad.

Un ciclo difícil de igualar

Deschamps asumió la dirección técnica de Francia el 8 de julio de 2012 y, desde entonces, ha dirigido más de 180 partidos oficiales con un promedio superior a dos puntos por encuentro, de acuerdo con Transfermarkt.

Durante ese periodo conquistó el Mundial de Rusia 2018, fue subcampeón en Catar 2022 y ahora vuelve a instalar a los Bleus entre las cuatro mejores selecciones del planeta.

Hay un dato que resume la consistencia del proyecto: en las cuatro Copas del Mundo que ha dirigido —Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026— Francia alcanzó, como mínimo, los cuartos de final.

Además, Deschamps se convirtió en el primer seleccionador en alcanzar 10 victorias en fases de eliminación directa de la Copa del Mundo, según los registros estadísticos de Opta.

Liderazgo también en la adversidad

El ciclo más exitoso del fútbol francés reciente también estuvo acompañado por momentos personales de enorme dificultad.

El 31 de mayo de 2022, mientras preparaba a la selección para la Liga de Naciones y el posterior Mundial de Catar, Deschamps recibió la noticia del fallecimiento de su padre, Pierre Deschamps. El entrenador abandonó temporalmente la concentración para reunirse con su familia y delegó los entrenamientos en su histórico asistente, Guy Stéphan.

Cuatro años después, el 23 de junio de 2026, en plena concentración del Mundial de Norteamérica, volvió a afrontar un golpe similar con la muerte de su madre. La Federación Francesa de Fútbol informó que Deschamps regresó a Francia para asistir a las exequias y que Guy Stéphan dirigiría al equipo de forma interina, incluido el partido de la fase de grupos contra Noruega, hasta su reincorporación.

Deschamps siempre ha mantenido un perfil reservado respecto de su vida privada, pero ambos episodios reflejan la dimensión humana de un entrenador que sostuvo el liderazgo de la selección francesa incluso en medio de pérdidas familiares.

Didier Deschamps égale le record du nombre de matchs dirigés en Coupe du Monde ! 2️⃣5️⃣ pic.twitter.com/4pb6dhkMDk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 9, 2026

Del capitán al arquitecto de una dinastía

Antes de construir este ciclo desde el banquillo, Deschamps ya ocupaba un lugar privilegiado en la historia del fútbol francés.

Como mediocampista disputó 103 partidos con la selección y fue el capitán que levantó la Copa del Mundo de 1998 y la Eurocopa de 2000, títulos que transformaron definitivamente a los Bleus.

Dos décadas más tarde repitió la hazaña desde el banquillo al conquistar el Mundial de Rusia 2018.

Ese logro lo incorporó a un grupo reservado para apenas tres personas en la historia del fútbol: Mário Zagallo, Franz Beckenbauer y Didier Deschamps, los únicos campeones del mundo tanto como jugadores como seleccionadores nacionales.

🏆 1998 : Capitaine et vainqueur de la Coupe du Monde

🏆 2000 : Capitaine et vainqueur de l'Euro

🥈 2016 : Finaliste de l’Euro

🏆 2018 : Vainqueur de la Coupe du Monde

🏆 2021 : Vainqueur de la Ligue des Nations

🥈 2022 : Finaliste de la Coupe du Monde

🥉 2024 : Demi-finaliste… pic.twitter.com/TnYxTIQxHs — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) July 9, 2026

Mucho más que Mbappé

Aunque Mbappé concentra buena parte de los reflectores, la continuidad de Francia responde a una estructura construida durante más de una década.

Deschamps gestionó la transición tras las salidas de Hugo Lloris, Raphaël Varane, Olivier Giroud y Antoine Griezmann sin que la selección perdiera protagonismo. Al mismo tiempo consolidó una nueva base liderada por Mbappé, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Michael Olise.

Ese equilibrio entre renovación y competitividad explica por qué Francia continúa instalada entre las grandes potencias del fútbol mundial.

🚨🚨 La France 🇫🇷 en Coupe du monde sous Monsieur Didier Deschamps, c'est quelque chose. 😍



🏆 2014

✅ Quart de finaliste



🏆 2018

🥇 Vainqueur



🏆 2022

🥈 Finaliste



🏆 2026

✅ Demi-finaliste (minimum)



LE PLUS GRAND SÉLECTIONNEUR DE L'HISTOIRE DES BLEUS. 👏 pic.twitter.com/OHJB7ziOOA — Actu Foot (@ActuFoot_) July 9, 2026

El último capítulo de una era

Deschamps anunció que el Mundial 2026 marcará el final de su etapa al frente de la selección francesa.

Si mantiene esa decisión, cerrará un ciclo de casi 14 años con un título mundial, un subcampeonato y tres semifinales consecutivas, una combinación de continuidad y resultados que muy pocos entrenadores han conseguido en la historia de la Copa del Mundo.

🚨💣 HISTORIQUE ! DIDIER DESCHAMPS ENCHAÎNE TROIS 1/2 FINALE DE COUPE DU MONDE AVEC LES BLEUS !!!!!! 🇫🇷🌍😱



Le meilleur sélectionneur de L’HISTOIRE du football, que vous le vouliez ou non.



Perdurer dans le temps, quand bien même vous avez un effectif qualitatif, c’est pas tout… pic.twitter.com/g0fY0TnLeD — BeFootball (@_BeFootball) July 9, 2026

Más allá de lo que ocurra en las próximas rondas, su legado ya parece asegurado. Bajo su conducción, Francia dejó de ser una selección capaz de ganar un Mundial para convertirse en una potencia acostumbrada a competir, torneo tras torneo, por el título más importante del fútbol internacional.