Haaland le da la razón a Mbappé: el enojo del francés por esperar tanto para patear el penal contra Marruecos

Francia es la primera selección en clasificarse para las semifinales del Mundial 2026 luego de vencer 2-0 a Marruecos, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El partido no estuvo exento de polémica, y una de ellas fue el penal que Mbappé falló ante Yassine Bounou, portero marroquí.

La jugada que provocó el penal fue válida para el árbitro, ya que Mbappé, al hacer su característico cambio de ritmo dentro del área, fue derribado por Noussair Mazraoui.

Sin embargo, lo que generó la polémica, e incluso el enojo del jugador francés, fue el tiempo que tuvo que esperar para ejecutar el penal.

Luego de que el árbitro señalara la falta, Mbappé no pudo cobrar de inmediato, ya que tuvo que esperar varios minutos.

Primero, el árbitro esperó a que los jugadores de Marruecos abandonaran el área. Después, cuando Mbappé estaba listo para patear el balón, le pidió que lo acomodara correctamente en el punto penal.

Kylian Mbappé se enfadó con el árbitro argentino, Facundo Tello, por hacerlo esperar más de un minuto para cobrar el penal que al final terminó fallando.😡 pic.twitter.com/uOGly4oX0M — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) July 9, 2026

Cuando Mbappé ejecutó el penal, Bounou atajó el disparo y salvó a su equipo en el minuto 25. Posteriormente, el delantero francés se acercó al árbitro para pedirle explicaciones por la demora.

La situación incluso fue comentada por el goleador noruego Erling Haaland, quien en una historia de Instagram dijo que no era normal que un penal tardara tanto en cobrarse.

"Tener que esperar cinco minutos para patear un penal es muchísimo tiempo", escribió Haaland en sus redes sociales mientras veía el partido de Francia.

Erling Haaland en Snapchat tras el penal de Kylian Mbappé hoy:



“Esperar 5 minutos para tirar un penal es mucho tiempo” pic.twitter.com/Ox9gLsceMN — MT2 (@madrid_total2) July 9, 2026

A pesar de ese momento, el equipo europeo aseguró su avance a las semifinales y esperará el partido entre España y Bélgica para conocer a su rival.

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