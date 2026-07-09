Bono detiene un penal a Mbappé y agranda su leyenda en los Mundiales

La eliminación de Marruecos ante Francia dejó una de las imágenes más llamativas de los cuartos de final del Mundial 2026. A los 27 minutos del encuentro disputado en el Boston Stadium, Yassine "Bono" Bounou volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores especialistas en penales del fútbol internacional al detener el disparo de Kylian Mbappé desde los once metros.

La intervención sostuvo con vida a los Leones del Atlas durante buena parte del primer tiempo y alimentó la ilusión de una nueva sorpresa africana. Sin embargo, Francia terminó imponiendo su jerarquía en el complemento con goles de Mbappé y Ousmane Dembélé para avanzar a las semifinales.

Más allá del resultado, la atajada volvió a colocar al guardameta marroquí en un lugar privilegiado dentro de la historia de los Mundiales.

Un especialista en el momento de mayor presión

Según datos estadísticos de Opta y MisterChip, Bono se convirtió en el portero con más penales fallados por sus rivales en la historia de las Copas del Mundo, al contabilizar lanzamientos detenidos, desviados o enviados al poste tanto durante el tiempo reglamentario como en las tandas de desempate.

El registro confirma una reputación construida durante los últimos años y que comenzó a consolidarse en Catar 2022, cuando fue decisivo para que Marruecos eliminara a España en la definición desde el punto penal y alcanzara, por primera vez, las semifinales de un Mundial.

En Norteamérica 2026 volvió a responder cuando el escenario era de máxima exigencia.

#OJOALDATO - Ningún portero ha visto fallar MÁS penaltis que BONO 🇲🇦 en TODA la historia de la Copa del Mundo. SIETE lanzamientos contra él que no acabaron en gol (parados, al poste o fuera), contando tandas:



BONO 🇲🇦 — 7

Schumacher 🇩🇪 — 5

Goycoechea 🇦🇷 — 5

Taffarel 🇧🇷 — 5… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 9, 2026

Mbappé encontró la revancha

El penal detenido parecía cambiar el rumbo del partido.

Mbappé asumió la responsabilidad del lanzamiento, pero Bono adivinó la trayectoria y evitó la apertura del marcador con una intervención de gran nivel.

La historia, sin embargo, no terminó ahí.

El delantero francés volvió a aparecer en el segundo tiempo para marcar el 1-0 y abrir el camino hacia la clasificación de Francia, confirmando una vez más su influencia en los partidos de eliminación directa.

SIN ÉL, LA HISTORIA DE MARRUECOS SE HUBIERA ACABADO ANTES.



Bono, el arquero marroquí volvió a agigantarse: cuatro tapadas espectaculares y un penal atajado a Mbappé. Uno de los mejores porteros de este Mundial. pic.twitter.com/dzu5hmilsE — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 9, 2026

Un legado que trasciende el resultado

Aunque Marruecos quedó fuera del Mundial, Bono volvió a demostrar que su nombre ya ocupa un lugar destacado entre los grandes porteros de las últimas Copas del Mundo.

Su liderazgo, seguridad y capacidad para responder bajo máxima presión han sido pilares del crecimiento de la selección marroquí, protagonista de dos actuaciones consecutivas entre las mejores del torneo.

Los Mundiales suelen recordar a los grandes goleadores, pero también reservan un espacio para los guardametas capaces de cambiar el destino de un partido con una sola atajada. Bono volvió a hacerlo frente a Mbappé. Esta vez no alcanzó para mantener vivo el sueño de Marruecos, pero sí para seguir ampliando un legado construido desde el punto penal.