Jorge Jesus es el nuevo entrenador de Portugal: firma hasta el Mundial de 2030

El técnico Jorge Jesus ha sido el elegido para asumir el cargo de seleccionador de Portugal, en el que sustituirá al español Roberto Martínez, anunció este viernes la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

Jesus ha firmado un contrato de cuatro años, por lo que estará al frente de la selección de Portugal hasta el Mundial de 2030, que el país organizará junto con España y Marruecos.

En el acto de presentación celebrado en la Ciudad del Futbol (FPF) de Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, el nuevo seleccionador afirmó sentirse "orgulloso" de dirigir la que es "una de las mejores selecciones del mundo".

"Allá donde voy, voy a ganar. Me gusta asumir responsabilidades y, cuando cuento con los recursos necesarios para llevarlas a cabo -los deportistas y la estructura-, estoy acostumbrado a esa presión (...). Estoy preparado para afrontar un reto difícil, pero convencido de que vamos a ganar", señaló.

"No vamos a tener miedo de enfrentarnos a nadie", añadió.

Por otro lado, el presidente de la FPF, Pedro Proença, afirmó en el acto que "Jesus marca el inicio de una cultura de la victoria bien definida".

"No tenemos miedo de reconocer que queremos ser la mejor selección del mundo. Hemos elegido a un entrenador exigente, que genera consenso y que es uno de los mejores de nuestra historia", dijo.

El nuevo seleccionador toma el relevo de Roberto Martínez, quien ha puesto fin recientemente a su andadura de tres años con Portugal tras la eliminación ante España (1-0) en los octavos de final del Mundial de 2026.

Jorge Jesus se pone al frente de la selección tras una etapa en Arabia Saudí, primero con el Al Hilal y, la temporada pasada, con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con el que se proclamó campeón del país árabe.

Fuera de su Portugal natal, también pasó una temporada en el Fenerbahçe turco y un año y medio lleno de éxitos en el Flamengo brasileño.

En el coloso de Río de Janeiro, Jesus conquistó todos los trofeos posibles, entre ellos la Copa Libertadores. En total, fueron cinco títulos, por lo que sumó más trofeos que derrotas, con solo cuatro en 58 partidos.

En su país, entrenó a equipos como el Benfica, el Sporting o el Braga, y ganó tres Ligas con las 'águilas', entre otros trofeos, además de haber disputado dos finales de la Liga Europa con este equipo, una de las cuales perdió ante el Sevilla.

En 2015, Jesus protagonizó uno de los traspasos más polémicos del deporte luso al abandonar el Benfica para fichar por su rival y vecino Sporting, donde se formó y jugó durante su etapa como futbolista.

Fueron varios los futbolistas que dieron el salto a la élite bajo su tutela, como los argentinos Ángel Di María, Enzo Pérez y Ezequiel Garay, el español Javi García o los portugueses Bruno Fernandes y Fábio Coentrão.