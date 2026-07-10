“Es un partido particular”: la razón por la que Haaland vivirá un duelo especial ante Inglaterra

Erling Haaland aseguró que el partido de este sábado entre Noruega e Inglaterra será uno de los más especiales de su carrera, ya que enfrentará a la selección del país donde nació y a varios futbolistas con quienes comparte vestuario o rivalidad en la Premier League.

El delantero del Manchester City, nacido hace 25 años en Leeds, cuando su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba para el Leeds United, reconoció que el duelo tiene un significado especial. "Es un partido especial. Es súper especial porque nací en Inglaterra y juego allí. También juegas contra compañeros de equipo, así que es un partido particular y va a ser bonito", expreso el ariete. Sin embargo, dejó claro que su compromiso siempre ha estado con Noruega, país al que se trasladó con su familia cuando apenas tenía tres años.

El encuentro, que se disputará en Miami, tendrá en juego un histórico boleto a las semifinales de la Copa del Mundo. Noruega vive la mejor participación mundialista de su historia, tras alcanzar por primera vez los cuartos de final y eliminar a Brasil en los octavos con una memorable actuación de Haaland.

El atacante fue la figura frente a Brasil al marcar los dos goles de la victoria noruega, resultado que confirmó el crecimiento de una selección convertida en una de las revelaciones del torneo.

En lo que va de la Copa del Mundo, Haaland suma siete goles, una cifra extraordinaria para un jugador que disputa su primer Mundial. Su producción ofensiva lo convierte en el máximo goleador de Noruega en el campeonato y lo deja a un gol del líder de la tabla de artilleros, Lionel Messi.

Las anotaciones del atacante han sido fundamentales para el recorrido de los escandinavos. Con Haaland como referente ofensivo, Noruega acumula cuatro victorias y una derrota, esta última frente a Francia en la fase de grupos, partido en el que el delantero y varios titulares habituales no participaron.

A pesar de la histórica clasificación ante Brasil, Haaland confesó que el momento más emotivo del torneo fue el debut mundialista contra Irak, cuando cumplió el sueño de jugar una Copa del Mundo.

🤖🇳🇴 ¡HABLÓ EL ANDROIDE! Erling Haaland se pronunció en conferencia de prensa previo al duelo por cuartos de final ante Inglaterra:



“ES UN PARTIDO ESPECIAL PARA MÍ PORQUE NACÍ EN INGLATERRA”



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Ante el partido contra Inglaterra, el goleador considera que la presión recae sobre los ingleses debido a su condición de favoritos, mientras Noruega buscará seguir sorprendiendo y acercarse a una final inédita.

Ahora, con Haaland en uno de los mejores momentos de su carrera y como una de las máximas figuras del torneo, Noruega intentará escribir una nueva página dorada en su historia. Un triunfo sobre Inglaterra significaría la clasificación a las semifinales y la consolidación de una generación que ya dejó huella en el futbol mundial.