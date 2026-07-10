Por qué Francia domina los Mundiales: las cifras de su racha desde Rusia 2018 con Mbappé como protagonista

La selección de Francia continúa consolidándose como una de las grandes potencias del futbol mundial. Tras sumar su sexta victoria consecutiva en la Copa Mundial de la Fifa 2026, el conjunto dirigido por Didier Deschamps acumula 17 triunfos en sus últimos 20 partidos mundialistas, correspondientes a las ediciones de Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamerica 2026.

En ese recorrido de ocho años, los franceses únicamente han perdido un partido en los 90 minutos reglamentarios. Fue la derrota 1-0 contra Túnez, en la fase de grupos de Catar 2022, un encuentro en el que Francia ya tenía asegurado el liderato de su grupo y presentó una alineación con numerosas rotaciones.

La única eliminación que sufrió Francia durante este período llegó en la final del Mundial de Catar 2022 frente a Argentina. Aquel encuentro terminó empatado 3-3 tras la prórroga, pero la Albiceleste se impuso en la tanda de penaltis para conquistar el título mundial. Es decir, ningún rival ha eliminado a Francia durante el tiempo reglamentario o la prórroga en las últimas tres Copas del Mundo.

De los 20 encuentros disputados en este ciclo, los únicos en los que Francia no ganó fueron la derrota contra Túnez, el empate sin goles frente a Dinamarca en Rusia 2018 —cuando también tenía asegurado el primer lugar del grupo— y la final contra Argentina, que terminó igualada antes de definirse desde los once pasos.

El camino desde Rusia 2018

La racha comenzó en Rusia 2018, torneo en el que Francia conquistó su segunda Copa del Mundo. En aquella campaña ganó seis de sus siete partidos: derrotó 2-1 a Australia y 1-0 a Perú en la fase de grupos, empató 0-0 con Dinamarca y posteriormente venció 4-3 a Argentina, 2-0 a Uruguay, 1-0 a Bélgica y 4-2 a Croacia en la final.

Cuatro años después, en Catar 2022, Les Bleus estuvieron a un paso de repetir el título. En ese Mundial sumaron victorias sobre Australia (4-1), Dinamarca (2-1), Polonia (3-1), Inglaterra (2-1) y Marruecos (2-0), además de la derrota contra Túnez y el empate 3-3 frente a Argentina en la final.

Un Mundial 2026 casi perfecto

En la actual Copa del Mundo del 2026, Francia mantiene un paso arrollador. Ha ganado sus seis encuentros: 3-1 contra Senegal, 3-0 frente a Irak y 4-1 ante Noruega en la fase de grupos. Después superó 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final, 1-0 a Paraguay en octavos y 2-0 a Marruecos en cuartos de final.

Gracias a estos resultados, Francia avanzó a las semifinales, donde buscará un lugar en una nueva final mundialista frente a España o Bélgica.

Mbappé, el rostro de una era dorada

Si hay un nombre que simboliza este dominio francés es el de Kylian Mbappé. El delantero ha sido protagonista de esta histórica secuencia al aportar 20 goles en esos 20 encuentros mundialistas.

Además, sus números reflejan una estadística extraordinaria. Desde su debut en una Copa del Mundo, en Rusia 2018, Mbappé únicamente ha perdido un partido en los 90 minutos reglamentarios del torneo: la derrota 1-0 contra Túnez en Catar 2022.

Aquel día, incluso, el atacante no fue titular e ingresó al terreno de juego al minuto 63. Al margen de ese encuentro, Mbappé ha formado parte de una generación que ha convertido a Francia en una de las selecciones más dominantes de la historia reciente de los Mundiales, con presencia en dos finales, un título mundial y una regularidad que la mantiene entre las principales candidatas a levantar nuevamente la copa en el 2026.