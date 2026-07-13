Fútbol Internacional

VIDEO | Noruega convirtió una eliminación en una fiesta: así recibió a Haaland y a los héroes del Mundial 2026

Miles de aficionados y la familia real homenajearon este lunes a la selección de Noruega, que regresó del Mundial 2026 después de alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Miles de aficionados reciben a la selección de Noruega en la plaza del Palacio Real (Slottsplassen), en Oslo, tras su histórica participación en el Mundial 2026, donde alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo. (Foto Prensa Libre: EFE).

La derrota por 2-1 ante Inglaterra en tiempo suplementario no impidió que Noruega viviera una jornada histórica. La selección recibió un homenaje multitudinario después de completar la mejor actuación mundialista del país, que no participaba en el torneo desde Francia 1998.

La campaña tuvo como principal figura a Erling Braut Haaland. El delantero cerró su primera Copa del Mundo con siete goles, incluidos los dos con los que Noruega eliminó por 2-1 a Brasil en los octavos de final. Su actuación lo situó entre los máximos anotadores del torneo y confirmó su importancia en el recorrido del equipo.

El plantel fue recibido en el aeropuerto Oslo-Gardermoen y luego se trasladó al Palacio Real, donde el rey Harald V y otros integrantes de la familia real felicitaron a los jugadores. Haaland participó en esa recepción antes de abandonar la concentración.

La celebración continuó en el centro de Oslo, donde más de 120 mil personas se congregaron para recibir a la delegación. Unas 88 mil ocuparon la plaza del Palacio Real, según información publicada por el diario noruego Aftenposten.

Uno de los momentos más simbólicos llegó cuando los futbolistas y miles de aficionados protagonizaron la llamada “Remada Vikinga”. Sentados o inclinados hacia atrás, los participantes movieron los brazos al unísono para simular el movimiento de los remeros, una celebración que se convirtió en una de las imágenes más difundidas de la campaña noruega.

El príncipe heredero Haakon también se sumó al festejo y acompañó a los jugadores durante la celebración. La escena reforzó el carácter nacional de un homenaje que trascendió el resultado deportivo.

Ro! Ro! – Norway's World Cup team "rows" with 90,000 people outside Royal Palace in Oslo https://t.co/wWXQkVX7I5 pic.twitter.com/kEmHOV11ZD — Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

Norway welcomes their national team home 🇳🇴 pic.twitter.com/ItBULjq2kr — Therese 🇳🇴 (@ThereseUTD) July 13, 2026

Haaland fue la ausencia más destacada durante el acto con los aficionados. El atacante regresó al país con el plantel y saludó a la familia real, pero tuvo que viajar después a Italia por compromisos programados con anterioridad. Sander Berge tampoco participó en el resto de la celebración por el mismo motivo.

El capitán Martin Ødegaard y los demás jugadores asumieron la representación del equipo ante una multitud que celebró la clasificación a cuartos de final como una conquista nacional.

🇳🇴 ¡Noruega vivió una recepción inolvidable!

Casi 90 mil personas recibieron a su selección en Oslo tras alcanzar los 4° de final del Mundial 2026. Frente al Palacio Real, el príncipe heredero Haakon dirigió un histórico #VikingRow mientras miles de aficionados remaban al unísono pic.twitter.com/uB9elpVFXS — Karsten Rivas Guzmán ® (@KarstenRivasKRG) July 13, 2026

Noruega había disputado tres Copas del Mundo antes del 2026 y nunca había superado los octavos de final. En esta edición avanzó desde la fase de grupos, eliminó a Costa de Marfil y Brasil, y cayó ante Inglaterra después de la prórroga.

Durante décadas, Noruega observó los mundiales desde casa. El recorrido del 2026 no terminó con un trofeo, pero dejó la sensación de que la generación encabezada por Haaland y Ødegaard puede convertir una participación excepcional en el comienzo de una etapa distinta para el fútbol del país.