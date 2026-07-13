¿Por qué las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA llegaron a las semifinales del Mundial 2026?

La presencia de Argentina, Francia, España e Inglaterra entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026 despertó una pregunta entre aficionados y analistas: ¿cómo coincidieron en las semifinales los cuatro equipos que ocupaban los primeros puestos de la Clasificación Mundial FIFA antes del inicio del torneo?

La respuesta combina dos factores. El primero fue deportivo: las cuatro selecciones avanzaron gracias a sus resultados. El segundo fue reglamentario: el procedimiento oficial del sorteo y el diseño del cuadro evitaron que se enfrentaran entre sí antes de las semifinales, siempre que terminaran primeras de sus respectivos grupos y superaran cada ronda eliminatoria.

Por primera vez desde que la FIFA creó su clasificación mundial en 1993, las cuatro selecciones mejor ubicadas antes del torneo alcanzaron simultáneamente las semifinales de una Copa del Mundo. Argentina, Francia, España e Inglaterra encabezaban el ranking publicado el 11 de junio del 2026, el último antes del inicio de la competición.

El sorteo cambió el papel del ranking

La Copa del Mundo del 2026 es la primera con 48 selecciones. El nuevo formato amplió la fase de eliminación directa a 32 equipos, integrados por los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros.

La expansión del torneo obligó a la FIFA a modificar el procedimiento del sorteo para organizar un cuadro de mayor tamaño.

El documento oficial del sorteo establece que, "para garantizar el equilibrio competitivo", el torneo quedó dividido en dos cuadros separados hasta las semifinales. Además, determina que las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking previo al Mundial sean asignadas a lados opuestos del cuadro y aplica el mismo principio para la tercera y la cuarta clasificadas.

La propia FIFA añade que, si esas selecciones terminan primeras de sus grupos, no podrán enfrentarse antes de las últimas rondas del campeonato.

En consecuencia, el ranking dejó de ser únicamente una referencia estadística para convertirse en un elemento determinante en la conformación del cuadro y en la distribución de los principales cabezas de serie.

Por PRIMERA VEZ en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, los 4 primeros del ranking FIFA llegan a las semifinales 🇫🇷🇪🇸🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



¡SE DIO LA LÓGICA! pic.twitter.com/hHTPiVAxvC — Histoporte (@histoporte_) July 12, 2026

Un sistema similar al del tenis

El mecanismo recuerda al utilizado desde hace décadas en los torneos de tenis, donde los principales sembrados son distribuidos en distintas zonas del cuadro para evitar enfrentamientos en las primeras rondas.

En el Mundial ocurre algo similar. Una vez realizado el sorteo y siempre que los cabezas de serie cumplan con el objetivo de ganar sus grupos, el recorrido hacia las rondas finales queda definido por sectores independientes.

Así ocurrió en el Mundial del 2026.

Argentina, Francia, España e Inglaterra encabezaron sus respectivos grupos y avanzaron por rutas diferentes hasta completar las semifinales entre Francia y España, por un lado, e Inglaterra y Argentina, por el otro.

Top of the table 📈



For the first time ever, the four @FIFAWorldCup 2026 semi-finalists are the top four teams in the FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking 👏 pic.twitter.com/zSyv2lUYU3 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

El sistema no garantizaba las semifinales

La distribución del cuadro no aseguró que las cuatro mejores selecciones del ranking alcanzaran las semifinales.

Lo único que evitó fue un enfrentamiento entre ellas antes de esa instancia, siempre que terminaran primeras de grupo y superaran cada una de las rondas eliminatorias.

Cualquier derrota frente a otro rival habría alterado completamente el cuadro.

De hecho, varias selecciones consideradas favoritas quedaron eliminadas antes de las semifinales. Brasil, Alemania, Portugal y Países Bajos no lograron avanzar hasta la penúltima ronda, lo que demuestra que el sistema ordenó el recorrido de los principales cabezas de serie, pero nunca los protegió de una eliminación.

El mérito deportivo siguió siendo el factor decisivo.

3ª - La de 2026 (Francia, España, Inglaterra y Argentina) será la tercera edición de la @fifaworldcup_es en que los cuatro semifinalistas son campeones del mundo tras 1970 (Alemania, Italia, Uruguay y Brasil) y 1990 (Inglaterra, Alemania, Italia y Argentina).



Histórico. pic.twitter.com/0Rv4go0AQx — OptaJose (@OptaJose) July 12, 2026

Un hecho inédito desde que existe el ranking FIFA

Las comparaciones con México 1970 e Italia 1990 surgieron rápidamente porque ambas ediciones también reunieron en semifinales únicamente a selecciones campeonas del mundo.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental. Cuando se disputaron aquellos torneos la FIFA todavía no había creado la Clasificación Mundial de selecciones, que fue introducida oficialmente en agosto de 1993.

Por ello, no existe un parámetro institucional equivalente que permita afirmar que los cuatro semifinalistas de aquellas ediciones ocupaban los primeros puestos del fútbol mundial.

En cambio, el Mundial del 2026 sí ofrece esa posibilidad.

Las cuatro selecciones que encabezaban la Clasificación Mundial FIFA antes del torneo terminaron instaladas en las semifinales, un escenario sin precedentes desde que el organismo publica su ranking oficial.

#OJOALDATO - A Argentina le han pitado 8 penaltis a favor en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo. Es la cifra MÁS ALTA de cualquier selección en un lapso de 12 partidos consecutivos en TODA la historia del torneo:



8 Argentina 🇦🇷 (2022-2026)

7 España 🇪🇸 (1998-2010)

7… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

Más que una clasificación estadística

El Mundial del 2026 dejó una consecuencia que probablemente marcará las próximas ediciones del torneo.

La Clasificación Mundial FIFA dejó de ser únicamente un indicador del rendimiento reciente de las selecciones para convertirse en un elemento con incidencia directa en la arquitectura de la competencia.

El procedimiento del sorteo definió la ubicación de los principales cabezas de serie y evitó que se cruzaran antes de las semifinales, siempre que cumplieran con los requisitos deportivos establecidos por el reglamento.

Después, como ocurre en cualquier Copa del Mundo, fueron los resultados sobre el terreno de juego los que determinaron quiénes aprovecharon esa ruta para llegar a la penúltima ronda.

El nuevo formato no aseguró el éxito de los favoritos, pero sí otorgó al ranking una importancia competitiva que no había tenido en los mundiales anteriores.