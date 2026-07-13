¿A qué hora juega España vs. Francia en Guatemala por el pase a la final del Mundial 2026?

La emoción de la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Norteamérica, alcanza uno de sus momentos más esperados este martes 14 de julio, cuando Francia y España se enfrenten en la primera semifinal del torneo en busca de un lugar en la gran final.

Dos de las selecciones más poderosas del futbol mundial medirán fuerzas en un duelo que promete intensidad, calidad y emociones de principio a fin.

El encuentro se disputará a las 13 horas de Guatemala, con dos equipos que llegan fortalecidos tras superar exigentes desafíos en los cuartos de final. La recompensa para el ganador será enorme: convertirse en el primer finalista del campeonato y quedar a un paso de conquistar el título mundial.

¿Cómo llega España?

La selección española confirmó su candidatura al título tras imponerse a Bélgica en los cuartos de final. La Roja volvió a mostrar las características que la han convertido en una de las escuadras más sólidas del torneo: dominio de la posesión, precisión en los pases y una gran capacidad para generar oportunidades de gol.

A lo largo del torneo, España ha destacado por su propuesta ofensiva y por la calidad técnica de sus futbolistas, quienes han sabido marcar diferencias en los momentos más importantes. Ahora buscará mantener ese nivel para alcanzar una nueva final mundialista.

¿Cómo llega Francia?

Francia, por su parte, aseguró su presencia en semifinales luego de superar a Marruecos en una serie que exigió concentración y carácter hasta el último minuto. El conjunto francés volvió a demostrar su fortaleza física, velocidad en ataque y capacidad para responder bajo presión.

El cuadro francés cuenta con una plantilla experimentada y profundamente competitiva, capaz de desequilibrar los partidos mediante transiciones rápidas, ataques directos y una delantera temible, capitaneada por Kylian Mbappé. Esa combinación de potencia y talento lo convierte en uno de los equipos más temidos del campeonato.

Un duelo de estilos

La semifinal enfrentará dos propuestas muy diferentes. España intentará imponer su tradicional juego de control y circulación del balón, mientras que Francia apostará por la intensidad, la velocidad y la efectividad en los espacios.

Con el pase a la final en juego, ambos equipos llegan motivados y conscientes de la oportunidad histórica que tienen por delante. La expectativa es máxima y los aficionados de todo el mundo esperan un partidazo entre dos selecciones que han demostrado méritos suficientes para estar entre las cuatro mejores del torneo.

En punto de las 13 horas Francia y España saltarán al terreno de juego con un mismo objetivo: ganar la primera semifinal de la Copa del Mundo y acercarse al sueño de convertirse en campeonas del mundo.