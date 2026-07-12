“Vamos a mandar a dormir a Messi”: Joe Cole provoca a Argentina antes de la semifinal

Joe Cole elevó la tensión antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra con una provocadora declaración sobre Lionel Messi. El exmediocampista inglés, que disputó tres Mundiales con los Tres Leones, se mostró confiado en las posibilidades de su selección.

“Bueno, a Messi habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”, afirmó Cole en un programa junto a Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, todos con pasado en la selección inglesa.

Cole también pronosticó que Inglaterra avanzará a la final. “Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”, aseguró.

Sus palabras contrastan con los elogios que había dedicado a Messi antes del torneo. “Messi es el único que lo ha conseguido todo. Sí, es el único que duerme bien”, había declarado entonces el exfutbolista.

Gary Neville también opinó sobre la semifinal y destacó la fortaleza de la defensa argentina. "Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resultan marcando goles. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble", afirmó.

Alan Shearer calificó como una "buena noticia" que Inglaterra enfrente a "un equipo inferior". En cambio, Micah Richards fue más prudente y aseguró que ante Argentina no se puede dar nada por seguro hasta los minutos finales.

Las declaraciones aumentan la expectativa de una semifinal con una de las rivalidades más intensas en la historia de los Mundiales. Ambos equipos buscarán un boleto a la gran final del torneo.

Argentina afrontará el duelo como vigente campeona del mundo y con Lionel Messi como máximo goleador del Mundial 2026, mientras Inglaterra intentará disputar su primera final desde 1966.