El salvadoreño Iván Barton arbitrará la semifinal entre Francia y España y hará historia en el Mundial 2026

La FIFA volvió a confiar en el arbitraje centroamericano para uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. El salvadoreño Iván Barton dirigirá la semifinal entre Francia y España, programada para este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Barton estará acompañado por el también salvadoreño David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro como árbitros asistentes. El nombramiento llega después de una destacada actuación durante el torneo, en el que ya dirigió cuatro partidos como árbitro principal.

La designación también representa un nuevo hito para el arbitraje de la región. Con este encuentro, Barton alcanzará siete partidos como árbitro principal en Copas del Mundo, la mayor cifra para un colegiado centroamericano.

El salvadoreño ampliará así el récord que ya ostentaba con seis encuentros mundialistas y dejará atrás la marca de cinco partidos que compartía con el guatemalteco Carlos Batres, consolidándose como el árbitro centroamericano con más experiencia en la historia de los Mundiales.

El equipo arbitral contará con una marcada presencia centroamericana. El salvadoreño David Morán será el asistente 1, mientras que el nicaragüense Antonio Pupiro ocupará el puesto de asistente 2.

Esta será la cuarta participación conjunta de la terna centroamericana en el Mundial 2026. El sueco Glenn Nyberg fungirá como cuarto árbitro y su compatriota Mahbod Beigi será el asistente de reserva.

La designación de Iván Barton para una semifinal mantiene abierta la posibilidad de que también sea considerado para el partido por el tercer lugar o incluso para la final del torneo. Una actuación sólida en el duelo entre Francia y España reforzaría aún más su prestigio internacional.