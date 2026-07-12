“No estoy contento con el rendimiento”: Tuchel critica a Inglaterra y Bellingham le responde con un dardo

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“No estoy contento con el rendimiento”: Tuchel critica a Inglaterra y Bellingham le responde con un dardo

El técnico de Inglaterra cuestionó la actuación del equipo pese a la clasificación a semifinales ante Noruega y Jude Bellingham no se quedó callado recordándole que quizás no sabe lo que es jugar contra rivales de ese nivel.

Alejandra Soto

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Imagen de archivo del seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel (c) junto con Jude Bellingham (d). Foto Prensa Libre: EFE.

El técnico de Inglaterra cuestionó la actuación del equipo pese a la clasificación a semifinales ante Noruega. (Foto Prensa Libre: EFE).

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 quedó marcada por la tensión. Tras vencer 2-1 a Noruega en la prórroga, con un doblete de Jude Bellingham, Thomas Tuchel sorprendió al cuestionar el rendimiento de su equipo.

"El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte", afirmó el técnico alemán.

Bellingham respondió a las críticas y defendió la dificultad del encuentro. "Quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer", señaló el mediocampista del Real Madrid.

El autor de los dos goles también respaldó a sus compañeros. "No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos. No se va a ganar todos los partidos tocando el balón y haciendo mil pases. A veces hay que ganar a la fuerza y lo hemos hecho", concluyó.

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La tensión entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham no es nueva. El técnico alemán llegó a calificar el comportamiento del mediocampista anteriormente en cruces de palabras entre ambos como "repugnante", aunque posteriormente se disculpó por esas declaraciones.

El medio británico también señaló que, en octubre del año pasado, Tuchel dejó a Bellingham fuera de una convocatoria de Inglaterra, lo que generó dudas sobre su presencia en el Mundial 2026.

Ahora, el desencuentro resurge en un momento decisivo. Inglaterra se prepara para enfrentar a Argentina en las semifinales del Mundial, en el que será el partido más importante de la era Tuchel al frente de los Tres Leones.

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