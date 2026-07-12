“Esta regla destruyó nuestro partido”: Murat Yakin reprocha la expulsión de Embolo ante Argentina

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“Esta regla destruyó nuestro partido”: Murat Yakin reprocha la expulsión de Embolo ante Argentina

El técnico de Suiza arremetió contra el árbitro portugués João Pinheiro y contra el protocolo del VAR que permitió expulsar a Breel Embolo por simular una falta ante Leandro Paredes en lo que fue el punto de inflexión del partido de cuartos de final ante Argentina.

Alejandra Soto

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KANSAS CITY (United States), 12/07/2026.- Breel Embolo (L) of Switzerland talks to referee Joao Pedro Silva Pinheiro during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Argentina vs Switzerland, in Kansas City, USA, 11 July 2026. (Suiza) EFE/EPA/AMY KONTRAS

Breel Embolo de Suiza, conversa con el árbitro João Pedro Silva Pinheiro durante el partido de los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza, disputado en Kansas City, Estados Unidos.  (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/AMY KONTRAS).

Murat Yakin cargó contra el arbitraje tras la derrota 3-1 de Suiza ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El técnico helvético señaló que la expulsión de Breel Embolo al minuto 71 cambió por completo el partido y cuestionó la decisión tomada tras la intervención del VAR.

"Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. No conocía esta regla antes. Fue una situación muy inofensiva y luego se mostró una tarjeta amarilla", afirmó Yakin. Además, criticó al árbitro portugués João Pinheiro: "Tomó la decisión equivocada. Fue, en mi opinión, una falta inofensiva, si es que siquiera fue falta. Esta regla destruyó nuestro partido".

La acción polémica se produjo cuando Embolo, que ya estaba amonestado, cayó tras un contacto con Leandro Paredes. Inicialmente, Pinheiro mostró la tarjeta amarilla al argentino, pero el VAR intervino al considerar que el delantero suizo simuló la falta antes de que existiera contacto.

Tras revisar la jugada en el monitor, el árbitro retiró la amonestación a Paredes y mostró la segunda tarjeta amarilla a Embolo, quien fue expulsado entre lágrimas. La decisión se basó en las modificaciones al Protocolo VAR aprobadas por la IFAB, que permiten corregir errores de identidad en este tipo de acciones.

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El capitán suizo, Granit Xhaka, también se refirió a la jugada que marcó el partido, aunque con un tono más moderado que el de su entrenador. "Creo que la tarjeta roja cambió nuestro partido. Esta decisión fue difícil de aceptar porque el vestuario estaba muy silencioso y decepcionado", declaró el mediocampista.

Pese a la eliminación, Murat Yakin destacó el esfuerzo de sus futbolistas y aseguró que el resultado fue injusto para su equipo. "Es muy doloroso que hayamos sido eliminados de esa manera. No creo que hoy merezcamos eso y, en mi opinión, mis muchachos son los verdaderos héroes", afirmó.

El seleccionador suizo cerró su comparecencia con un mensaje de reconocimiento para su plantel. "Pusieron todo su corazón y su pasión. Estoy muy orgulloso de ellos", concluyó tras la eliminación de Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

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